< sekcia Zahraničie
V poľskej strane PiS rastie vnútorné napätie pre kauzu exministra
Otvorenú obranu exministra očakávajú najmä bývalí členovia strany Suverénne Poľsko, ktorá sa v roku 2024 zlúčila s PiS a Ziobro bol dovtedy jej predsedom.
Autor TASR
Varšava 26. novembra (TASR) - V opozičnej strane Právo a spravodlivosť (PiS) rastie napätie medzi táborom bývalého premiéra Mateusza Morawieckého a skupinou okolo exministra spravodlivosti Zbigniewa Ziobra. Podľa zdrojov agentúry PAP z prostredia strany prevláda frustrácia z jeho správania a spôsobu, akým sa bráni obvineniam. Informuje o to varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Otvorenú obranu exministra očakávajú najmä bývalí členovia strany Suverénne Poľsko, ktorá sa v roku 2024 zlúčila s PiS a Ziobro bol dovtedy jej predsedom.
Sejm začiatkom novembra zbavil exministra imunity v súvislosti s 26 obvineniami prokuratúry pre machinácie s Fondom spravodlivosti, a zároveň povolil jeho zadržanie i väzbu. Súd má 22. decembra rozhodnúť o väzbe Ziobra, ktorý sa dlhodobo zdržiava v Maďarsku. Morawiecki sa nedávno vyjadril, že v prípadnej budúcej vláde by pre Ziobra nenašiel miesto, čo podľa straníkov prehĺbilo vnútrostranícke rozpory.
Médiá upozornili, že predseda PiS Jaroslaw Kaczyňski zostavil nový programový tím strany bez účasti Morawieckého, čo jeho okolie vníma ako oslabenie pozície bývalého premiéra. Viacerí členovia PiS priznali, že Ziobro stráca podporu pre autoritársky štýl, ktorý presadzoval ako minister spravodlivosti, a jeho kauza sa stala záťažou pre imidž strany. Jeho bývalý námestník na ministerstve Marcin Romanowski je tiež stíhaný za zneužitie verejných prostriedkov a v Maďarsku získal azyl. Kaczyňski sa podľa zdrojov usiluje zachovať jednotu a navonok podporuje Ziobru, no bez väčšieho presvedčenia.
Podľa prieskumu inštitútu Pollster pre portál Super express zverejneného v stredu si 72 percent opýtaných myslí, že Ziobro by sa mal vrátiť do Poľska a čeliť súdnemu procesu. Opačný názor má 14 percent ľudí a rovnaký počet respondentov na vec nemá názor.
Otvorenú obranu exministra očakávajú najmä bývalí členovia strany Suverénne Poľsko, ktorá sa v roku 2024 zlúčila s PiS a Ziobro bol dovtedy jej predsedom.
Sejm začiatkom novembra zbavil exministra imunity v súvislosti s 26 obvineniami prokuratúry pre machinácie s Fondom spravodlivosti, a zároveň povolil jeho zadržanie i väzbu. Súd má 22. decembra rozhodnúť o väzbe Ziobra, ktorý sa dlhodobo zdržiava v Maďarsku. Morawiecki sa nedávno vyjadril, že v prípadnej budúcej vláde by pre Ziobra nenašiel miesto, čo podľa straníkov prehĺbilo vnútrostranícke rozpory.
Médiá upozornili, že predseda PiS Jaroslaw Kaczyňski zostavil nový programový tím strany bez účasti Morawieckého, čo jeho okolie vníma ako oslabenie pozície bývalého premiéra. Viacerí členovia PiS priznali, že Ziobro stráca podporu pre autoritársky štýl, ktorý presadzoval ako minister spravodlivosti, a jeho kauza sa stala záťažou pre imidž strany. Jeho bývalý námestník na ministerstve Marcin Romanowski je tiež stíhaný za zneužitie verejných prostriedkov a v Maďarsku získal azyl. Kaczyňski sa podľa zdrojov usiluje zachovať jednotu a navonok podporuje Ziobru, no bez väčšieho presvedčenia.
Podľa prieskumu inštitútu Pollster pre portál Super express zverejneného v stredu si 72 percent opýtaných myslí, že Ziobro by sa mal vrátiť do Poľska a čeliť súdnemu procesu. Opačný názor má 14 percent ľudí a rovnaký počet respondentov na vec nemá názor.