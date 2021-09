V Poľsku blahorečili kardinála, ktorý odporoval komunistickému režimu

Varšava 12. septembra (TASR) - Najvyšší politickí lídri Poľska sa v nedeľu zúčastnili na blahorečení dvoch mimoriadne vážených postáv katolíckej cirkvi - kardinála Stefana Wyszynského, ktorý viedol odpor poľskej cirkvi proti komunistickému režimu, a slepej mníšky Matky Elžbiety, ktorá venovala život pomoci ostatným nevidiacim ľuďom. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Blahorečenie (beatifikácia) kardinála Wyszynského a Matky Elžbiety (Róži Czackovej) sa konala v období upadajúcej návštevnosti kostolov a vystúpenia niektorých Poliakov z cirkvi - dôvodom sú škandály okolo sexuálneho zneužívania neplnoletých osôb kňazmi a priateľské vzťahy cirkvi s pravicovou vládou, ktorá spôsobuje názorové rozdelenie poľskej spoločnosti.



V čase silnejúcej sekularizácie a názorového rozdelenia spoločnosti je táto slávnosť pripomenutím, akú morálnu autoritu a zjednocujúcu silu mala kedysi cirkev v poľskom národe.



Omšu celebroval kardinál Marcello Semeraro, šéf Kongregácie pre kauzy svätých vo Vatikáne.



Konala sa v Chráme Božej prozreteľnosti vo Varšave a zúčastnil sa na nej prezident Andrzej Duda, premiér Mateusz Morawiecki, líder vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyňski a mnoho veriacich.



Wyszynski bol arcibiskupom Poľska, teda najvyšším predstaviteľom cirkvi v krajine, od roku 1948 až do svojej smrti v roku 1981. V 50. rokoch 20. storočia bol v domácom väzení, pretože sa odmietol skloniť pred komunistickým režimom, a niektorými Poliakmi bol pokladaný za pravého lídra národa. Jeho dlhý odpor voči komunizmu je tiež považovaný za faktor, ktorý viedol k zvoleniu poľského pápeža, Jána Pavla II., a nakoniec k zvrhnutiu komunistického režimu v roku 1989.



Czacková, narodená v roku 1876 do šľachtickej rodiny, oslepla ako mladá žena a zvyšok svojho života venovala pomoci ostatným. Táto františkánska mníška pomohla vyvinúť poľskú obdobu Braillovho písma a otvorila stredisko pre slepcov neďaleko Varšavy.



Wyszynski viedol cirkev takmer tri nepokojné desaťročia, poznamenané často trpkým konfliktom s komunistickými úradmi. Neskôr nasledovala určitá podoba partnerstva so sekulárnym režimom.



V neskoršom období života Wyszynského už úrady uznali ako dôležitú silu v živote národa a členovia komunistického režimu sa zúčastnili na jeho pohrebe.



Nedeľný obrad blahorečenia sa uskutočnil po tom, čo Svätá stolica (úrad pápeža) potrestala približne desať poľských biskupov a arcibiskupov za zatajovanie prípadov sexuálneho zneužívania maloletých kňazmi.



Odhalenia tohto zneužívania a zatajovania spôsobili, že niektorí Poliaci vystúpili z cirkvi a niektorí svoje deti odhlásili z hodín náboženstva na školách, píše AP.