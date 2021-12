V Poľsku bude od marca očkovanie povinné pre zdravotníkov aj učiteľov

Varšava 7. decembra (TASR) - V Poľsku bude od 1. marca 2022 očkovanie proti covidu povinné pre zdravotníkov, učiteľov a príslušníkov uniformovaných zložiek. Oznámil to v utorok na tlačovej konferencii poľský minister zdravotníctva Adam Niedzielski, ktorého citovala spravodajská stanica TVN24.



Minister zároveň informoval, že od 15. decembra sa zníži povolený limit zákazníkov reštaurácií, barov a hotelov, a to z aktuálnych 50 percent ich kapacity na 30 percent. Rovnaké obmedzenie bude od tohto dátumu platiť tiež pre kiná, divadlá či športoviská. Tieto obmedzenia sa nebudú vzťahovať na zaočkovaných ľudí, uviedol Niedzielski podľa agentúry PAP.



Minister tiež povedal, že školy prejdú od 20. decembra na dištančné vzdelávanie, ktoré bude prebiehať až do 9. januára.



Poľské ministerstvo zdravotníctva v utorok ráno hlásilo, že za ostatných 24 hodín zaznamenalo 19.366 prípadov nákazy koronavírusom a 504 súvisiacich úmrtí. Ide o nárast oproti predošlému dňu, keď pribudlo 13.250 prípadov nákazy.



Rezort zdravotníctva tiež uviedol, že aktuálne je v poľských nemocniciach s covidom hospitalizovaných 23.604 pacientov, vrátane 2036 odkázaných na pľúcnu ventiláciu. Celkovo má Poľsko k dispozícii 2736 pľúcnych ventilátorov.