V Poľsku bude povinné kontrolovať vek osôb kupujúcich alkohol

Varšava 3. októbra (TASR) - Poľská vláda zavádza nariadenia, ktoré sprísnia zákaz predaja alkoholu osobám mladším ako 18 rokov a zakážu predaj alkoholu na čerpacích staniciach v noci. Podľa agentúry AP to vo štvrtok uviedla ministerka zdravotníctva Izabela Leszczynová, píše TASR.



Nové nariadenia sú reakciou na rastúci počet správ o dopravných nehodách a o iných incidentoch s účasťou ľudí pod vplyvom alkoholu.



Predaj alkoholu osobám mladším ako 18 rokov je v Poľsku zákonom zakázaný a jeho porušenie môže viesť k vysokým pokutám alebo trestu odňatia slobody v trvaní jedného mesiaca. Predajcovia doteraz mali právo, ale nie povinnosť kontrolovať v dokladoch vek kupujúceho. Podľa nového nariadenia už takúto povinnosť mať budú.



Ministerka zdravotníctva v rozhovore pre súkromnú stanicu Radio Zet doplnila, že nariadením vlády sa v čase od 22:00 h do 06:00 h zakáže aj predaj alkoholu na čerpacích staniciach. Teraz je možné kúpiť si tam alkohol nepretržite.



Leszczynová dodala, že práce na nových predpisoch sú už takmer dokončené a budú ešte urýchlené. Boj s alkoholizmom v Poľsku považuje táto ministerka za jednu z priorít svojho pôsobenia v rezorte.



AP podotkla, že v Poľsku tento týždeň odstúpil námestník ministerstva zdravotníctva, pretože nepresadil zákaz predaja alkoholu vo vrecúškach, ktoré svojím balením pripomínajú ovocné a zeleninové pyré a príkrmy pre deti. Výrobca sa verejnosti ospravedlnil a oznámil, že produkt sa prestane vyrábať.



Poľsko je výrobcom rôznych druhov vodky a piva a daň z predaja alkoholu prináša do štátnej kasy približne 13 miliárd zlotých (3,3 miliardy eur). Odborníci však tvrdia, že straty spôsobené predčasnými úmrtiami, absenciami a nehodami sú oveľa vyššie.



Úroveň spotreby alkoholu na osobu v Poľsku patrí k najvyšším v Európe - podľa štatistiky jeden Poliak ročne vypije 9,5 litra čistého alkoholu, čo zodpovedá 190 litrom piva, 80 litrom vína alebo 24 litrom liehovín.