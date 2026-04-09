V Poľsku bude zdravotná výchova povinná, sexuálna zostane dobrovoľná
Predmet, ktorý od školského roka 2025/2026 nahradil výchovu k rodičovstvu ako nepovinný, sa bude po novom skladať z dvoch častí.
Autor TASR
Varšava 9. apríla (TASR) - Od nového školského roka bude predmet zdravotná výchova v Poľsku povinný, pričom časť o sexuálnej výchove zostane dobrovoľná a o účasti svojich detí rozhodnú rodičia, uviedla vo štvrtok pre TVN24 ministerka školstva Barbara Nowacka. Rozhodnutie prichádza v reakcii na nezáujem o dobrovoľný predmet, na ktorý v tomto školskom roku rodičia prihlásili menej než tretinu žiakov, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Predmet, ktorý od školského roka 2025/2026 nahradil výchovu k rodičovstvu ako nepovinný, sa bude po novom skladať z dvoch častí. Povinná bude všeobecná zdravotná výchova, zatiaľ čo samostatný modul venovaný sexuálnym témam bude tvoriť približne desatinu obsahu s jednou až dvomi vyučovacími hodinami ročne.
Ministerka vysvetlila, že rozhodnutie ponechať časť výučby ako dobrovoľnú je reakciou na tlak časti spoločnosti a má prispieť k stabilite v školách. Obsah predmetu pripraví expertný tím zložený z lekárov, pedagógov a ďalších odborníkov. Nowacka zároveň avizovala, že rezort bude rodičov motivovať k tomu, aby deti na tento modul prihlasovali.
Zdravotná výchova bola pôvodne plánovaná ako povinný predmet, no vláda po politických diskusiách od tohto zámeru ustúpila a zaviedla ho ako dobrovoľný. Podľa Nowackej išlo o rozhodnutie prijaté na vyššej politickej úrovni, ktorému sa ministerstvo muselo prispôsobiť.
Zavedenie predmetu sprevádzali protesty časti verejnosti a kritika zo strany niektorých organizácií a Konferencie biskupov Poľska, ktoré poukazovali na právo rodičov rozhodovať o sexuálnej výchove svojich detí.
Nízky záujem o dobrovoľný predmet potvrdzujú aj údaje ministerstva školstva. V aktuálnom školskom roku sa na zdravotnej výchove zúčastňuje približne 30 percent žiakov. Najvyššia účasť je na základných školách, kde predmet navštevuje asi 40 percent žiakov, zatiaľ čo na gymnáziách ide o približne desať percent a na odborných školách ešte menej.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
