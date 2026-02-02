Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 2. február 2026Meniny má Erika a Erik
< sekcia Zahraničie

V Poľsku do areálu základne spadol minulý týždeň neznámy dron

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian

Po predbežnej prehliadke ho hliadka odniesla do jednej z budov.

Autor TASR
Varšava 2. februára (TASR) — Dron neznámeho pôvodu dopadol 28. januára do areálu vojenského objektu v meste Przasnysz ležiacom na severovýchode Poľska v Mazovskom vojvodstve, kde sídli špecializovaná jednotka monitorujúca rádiovú komunikáciu v tejto oblasti. Incident vyšetruje vojenská polícia, informuje TASR na základe správy poľskej rozhlasovej stanice Radio ZET.

Podľa zdrojov rádia strážna služba spozorovala v ten deň nad základňou bezpilotné lietadlo, ktoré následne dopadlo približne 70 metrov od skladu zbraní. Po predbežnej prehliadke ho hliadka odniesla do jednej z budov.

Predpokladá sa, že ide o prieskumný dron, ktorý zaznamenával údaje z anténnych sústav,“ uviedol zdroj. Službukonajúci dôstojníci podľa neho nemali ako zasiahnuť. Aj po páde mohol dron stále fungovať a zhromažďovať údaje a nemalo sa s ním hýbať, konštatoval zdroj.

Hovorca vojenskej polície v reakcii pre radio ZET napísal, že pobočka v Przasnyszi bola o tejto udalosti informovaná približne o 18.00 h a okamžite podnikla potrebné kroky vrátane zabezpečenia dronu a výsluchov svedkov. Začalo sa vyšetrovanie pre porušenie predpisov letovej prevádzky vo vyhradenom vzdušnom priestore. Ide o trestný čin, za ktorý hrozí odňatie slobody až na päť rokov.

Poľská vojenská rádioelektronická prieskumná jednotka v Przasnyszi nachádzajúcom sa 80 kilometrov severne od Varšavy monitoruje aj komunikáciu v takzvanom Suvalskom koridore, geopoliticky významnej oblasti pri poľsko-litovských hraniciach, kadiaľ vedie najkratšia spojnica medzi ruskou Kaliningradskou oblasťou a Bieloruskom, blízkym spojencom Ruska.
.

Neprehliadnite

Slovenských lyžiarov vo Švajčiarsku zasypala lavína, jeden zomrel

Zraz hokejistov pred ZOH26 bez Hlavaja, Gernáta a Ružičku, cieľ Top8

KYSEĽ: Univerzitný hokej chceme zlepšovať, Česi sú Amerikou v prášku

JUROVÝCH: Na prevenciu chodí oveľa viac detí ako dospelých poistencov