V poľsku je po Jánovi Pavlovi II. pomenovaných cez tisíc škôl a ulíc

Varšava 18. mája (TASR) - Po pápežovi Jánovi Pavlovi II. bolo v Poľsku doteraz pomenovaných 1070 škôl, 684 ulíc a desiatky ďalších inštitúcií, či priestranstiev. V súvislosti so 105. výročím narodenia pontifika to v nedeľu uviedla agentúra PAP podľa registra REGON. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.



V Poľsku pôsobí 838 základných škôl, 112 stredných škôl a 2 umelecké školy nesúce meno Jána Pavla II. Okrem toho je po pápežovi pomenovaných 91 materských škôl, 52 farností, 94 združení, 48 nadácií, 18 zdravotníckych zariadení a 4 vysoké školy.



Jána Pavla II. má za svojho patróna aj 684 ulíc, pričom najviac je ich vo Mazovskom vojvodstve, kde sa nachádza Varšava (99) a v Malopoľskom, kde sa Karol Wojtyla 18. mája 1920 narodil (75). V celej krajine je aj 140 námestí, 79 kruhových objazdov, 52 alejí a 44 parkov pomenovaných po pápežovi.



Poľský pápež zohral kľúčovú úlohu pri páde komunizmu v Európe. Jeho návšteva Poľska v roku 1979 a výzva na duchovnú obnovu krajiny inšpirovali milióny ľudí k občianskemu odporu. V spolupráci so západnými krajinami, najmä s USA, prispel k oslabeniu sovietskeho vplyvu a otvoreniu priestoru pre demokratické zmeny.



Ján Pavol II. bol prvým pápežom z Poľska a zároveň bol po 455 rokoch prvým na Petrovom stolci, ktorý nemal taliansky pôvod. Jeho pontifikát trval vyše 26 rokov, čím sa zaradil medzi najdlhšie v dejinách Katolíckej cirkvi. Pápež Ján Pavol II. zomrel 2. apríla 2005. V roku 2011 bol blahorečený pápežom Benediktom XVI. a v roku 2014 svätorečený pápežom Františkom.











