V Poľsku klesol podiel tých, ktorí by nebránili vlasť
Takmer polovica Poliakov by sa v prípade ohrozenia krajiny prihlásila na jej obranu.
Autor TASR
Varšava 3. decembra (TASR) - Takmer polovica Poliakov by sa v prípade ohrozenia krajiny prihlásila na jej obranu; rovnako veľká časť taký krok odmieta. Podiel tých, ktorí zapojenie do obrany odmietajú, však klesol a rastie ochota medzi mladými. Vyplýva to z novembrového prieskumu inštitútu IBRiS pre Radio ZET, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Podľa výsledkov by 43 percent opýtaných išlo brániť Poľsko, zatiaľ čo rovnaký podiel respondentov by sa do obrany nezapojil. Podiel tých, ktorí zapojenie odmietajú, sa od septembra znížil o vyše šesť percent. Nerozhodných je takmer 14 percent.
Výrazné rozdiely sa ukázali medzi vekovými skupinami. Zatiaľ čo medzi ľuďmi od 30 do 49 rokov deklarujú pripravenosť brániť vlasť viac než dve tretiny opýtaných, mladí vo veku 18 až 29 rokov sú vo väčšine proti. V tejto skupine nechce nastúpiť do obrany 65 percent respondentov, čo je o štyri percentá menej než v septembri.
Zároveň rastie počet mladých, ktorí by sa do boja zapojili - „rozhodne áno“ odpovedalo 19 percent, ďalšie tri percentá uviedli, že by sa pravdepodobne zapojili. Pred dvoma mesiacmi pritom rozhodnú ochotu neprejavil nikto z tejto vekovej skupiny.
Prieskum sa uskutočnil po novembrových útokoch na železnicu v Poľsku, z ktorých bezpečnostné zložky podozrievajú dvoch občanov Ukrajiny. Tí medzičasom utiekli do Bieloruska. Jeden z nich bol už v minulosti odsúdený súdom v Ľvove pre spoluprácu s Ruskom, pričom poľské orgány podozrievajú ruské tajné služby aj pri nedávnom útoku.
Prieskum sa uskutočnil 21. a 22. novembra na reprezentatívnej vzorke 1075 respondentov metódou telefonických štandardizovaných rozhovorov (CATI).
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
