V Poľsku legálne pracuje cez 400.000 ukrajinských vojnových utečencov

Varšava 14. septembra (TASR) - V Poľsku je v súčasnosti legálne zamestnaných viac ako 400.000 ukrajinských utečencov. Povedal to v stredu štátny tajomník poľského ministra vnútra Pawel Szefernaker v rozhovore pre poľskú rozhlasovú stanicu Radio Koszalin.



"Dnes evidujeme zhruba 1,3 milióna vojnových utečencov z Ukrajiny, ktorí žijú v Poľsku. V ostatnom čase sa podľa štatistík čoraz viac ľudí vracia na Ukrajinu – odchádza z Poľska. Zároveň však pozorujeme aj to, že čoraz viac (takýchto) ľudí migruje v rámci Poľska," povedal Szefernaker, ktorý je tiež vládnym splnomocnencom pre ukrajinských utečencov.



Szefernaker uviedol, že približne 600.000 ukrajinských utečencov v produktívnom veku požiadalo v Poľsku o vydanie identifikačného čísla, nazývaného aj PESEL, a sú zaevidovaní v príslušnej databáze. Prácu si dosiaľ podľa jeho slov spomedzi nich našlo legálne vyše 400.000. Szefernaker v tejto súvislosti zdôraznil, že toto sú ľudia, ktorí "platia dane a odvody" a prispievajú k posilneniu poľskej ekonomiky.



Tajomník poľského ministra vnútra hovoril aj o pripravovanej novele zákona o vojnových z utečencoch z Ukrajiny. "Plánujeme digitalizáciu určitých činností, ktorých zámerom je skrátiť rady na mnohých miestach, na ktorých sa pre ľudí utekajúcich pred vojnou vybavujú (úradné) veci," povedal.



Zmienený zákon, ktorý bol už niekoľkokrát novelizovaný, reguluje pravidlá pre ukrajinských vojnových utečencov v Poľsku, vrátane legálnosti ich pobytu, práva na štúdium a prácu, ako aj prístupu k zdravotnej starostlivosti, približuje poľská agentúra PAP. Do platnosti vstúpil 12. marca, pričom sa vzťahuje už aj na obdobie od 24. februára, čiže začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.