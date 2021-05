V Poľsku, Litve a na Ukrajine demonštrovali proti bieloruskému režimu

Varšava/Kyjev/Vilnius 30. mája (TASR) - Stovky ľudí v Poľsku, Litve a na Ukrajine protestovali v sobotu proti bieloruskému režimu, medzi nimi aj rodičia zatknutého opozičného aktivistu a novinára Ramana Prataseviča. Informovala o tom agentúra AFP.



"Vyzývame všetky krajiny EÚ a USA, aby nám, prosím, pomohli oslobodiť Ramana a (jeho priateľku) Sofiu, ako aj všetkých uväznených," povedala jeho matka Nataľľa Pratasevičová, ktorá spolu s manželom žije v Poľsku.



"Chceme žiť v slobodnej krajine, v krajine, kde má každý práv vyjadriť svoj názor," povedal Pratasevičov otec Dzmitryj.



Dav stoviek ľudí v poľskej metropole Varšava skandoval "Nech žije Bielorusko", pričom účastníci držali bielo-červeno-biele vlajky opozície.



Vodkyňa bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská sa spolu so stovkami ľudí zúčastnila v sobotu na proteste pred bieloruskou ambasádou v Litve, kde žije v exile. Skôr v sobotu Cichanovská opäť požiadala medzinárodné spoločenstvo o podporu politických väzňov v Bielorusku. Pripomenula, že uplynul presne rok od zadržania a uväznenia jej manžela, blogera a politika Siarheja Cichanovského.



"Vyhráme. Vrátime sa domov a privedieme späť našich blízkych," povedala Cichanovská davu v litovskom hlavnom meste Vilnius. "Je našou povinnosťou vybudovať nové Bielorusko," dodala.



Približne sto Bielorusov znepokojených represiami v ich domovskej krajine sa zhromaždilo v ukrajinskom Kyjeve, píše AP.



"Krok za krokom (sa v Bielorusku) buduje Severná Kórea," povedal účastník demonštrácie Siarhej Buľba.



V exile žijúceho Prataseviča zadržali 23. mája na letisku v Minsku po tom, ako lietadlo spoločnosti Ryanair počas letu z Atén do Vilniusu donútili pristáť v Bielorusku – údajne z dôvodu vyhrážok o bombe na palube, ktoré sa ukázali ako nepravdivé. Novinár sa odvtedy nachádza vo väzbe v Minsku.



Incident na letisku v Minsku vyvolal medzinárodné odsúdenie a znovu upriamil pozornosť na situáciu novinárov a aktivistov vo východoeurópskej krajine s autoritárskou vládou.



Po vlaňajších prezidentských voľbách sa v Bielorusku začali masové protesty proti režimu dlhoročného prezidenta Alexandra Lukašenka, ktoré si vyžiadali niekoľko obetí na životoch, mnoho zranených a stovky zadržaných, z ktorých mnohí boli odsúdení na tresty odňatia slobody.



Samotná Cichanovská krátko po voľbách v obave o svoju bezpečnosť z Bieloruska ušla a uchýlila sa aj so svojimi deťmi do Litvy.