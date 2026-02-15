< sekcia Zahraničie
V Poľsku mali sviatok sv. Cyrila a Metoda
Varšava 15. februára (TASR) - Vo Varšave sa v sobotu konala vôbec prvá slovenská omša pri príležitosti sviatku svätých Cyrila a Metoda v poľskom liturgickom kalendári. Zúčastnili sa na nej zástupcovia veľvyslanectva SR vo Varšave aj miestnej slovenskej komunity. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Spoluiniciátorom bol varšavský kňaz, páter Piotr Fedorowicz z rehole mariánov, ktorý v 90. rokoch pôsobil na Slovensku. „Túžil som, aby sa taká omša zorganizovala, pretože slovenčinu som ešte nezabudol a táto reč mi je blízka, ako aj celé Slovensko,“ povedal pre TASR. Počuť omšu vo svojom jazyku je podľa neho pre duchovný život miestnej slovenskej komunity dôležité, najmä preto, že nie všetci jej členovia dobre ovládajú poľštinu.
Na omši sa zúčastnili takmer dve desiatky ľudí vrátane slovenských turistov, ktorí sa na nej ocitli iba náhodne. „Prišli sme z Bratislavy len na výlet a hľadali sme slovenskú omšu,“ povedal pre TASR Jozef z Modrej nad Cirochou.
Okrem Slovákov sa na bohoslužbe zúčastnili aj českí veriaci. „Veľmi sa mi to páčilo, má to veľký a pekný efekt, keď svätá omša je v slovenskom jazyku tu vo Varšave, v centre dnešnej katolíckej Európy,“ povedal Jan z Prahy, ktorý podľa vlastných slov už dlhšie žije vo Varšave.
Páter Fedorowicz pripomenul, že tak ako solúnski bratia prišli na Veľkú Moravu s misiou, aby Slovania mohli mať bohoslužby vo svojom jazyku, tak v duchu tejto misie mali vo svojom jazyku omšu aj Slováci v Poľsku. „Dúfam, že to bolo naše prvé, ale nie posledné stretnutie,“ dodal.
Okrem Varšavy sa slovenské omše pravidelne slávia v Krakove a v prihraničných poľských obciach, kde žije početná pôvodná slovenská menšina.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
