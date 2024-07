V Poľsku menia predpisy pre transparentnú tvorbu zákonov

Varšava 28. júla (TASR) - Sejm, dolná komora poľského parlamentu, tento týždeň zmenil svoj rokovací poriadok, aby umožnil širšiu účasť verejnosti na legislatívnom procese a sprehľadnil ho. Zmeny predstavujú jeden z takzvaných míľnikov na uvoľnenie financií z EÚ po pandémii, ktoré sú zahrnuté v národnom pláne obnovy (KPO) z čias predchádzajúcej vlády. TASR informuje podľa agentúry PAP.



Zmeny v Sejme v piatok prešli pomerom hlasov 257 ku 181, pričom nikto sa nezdržal hlasovania. Poslanci už skôr prijali pozmeňujúci návrh krajne pravicovej strany Konfederácia, podľa ktorého sa prvé čítanie návrhu zákona musí uskutočniť najneskôr do šiestich mesiacov od jeho predloženia predsedovi Sejmu. Príslušný výbor Sejmu je povinný predložiť správu o návrhu zákona najneskôr do deviatich mesiacov od prvého čítania.



Cieľom zmien je obmedziť prijímanie zákonov bez verejnej konzultácie, čo bolo doteraz možné v prípade poslaneckých návrhov zákonov. Podľa nových predpisov si predseda Sejmu pred odoslaním poslaneckého návrhu zákona do prvého čítania vyžiada od Kancelárie Sejmu odborné stanovisko k jeho vplyvu na ďalšie zákony.



Obsah návrhu zákona tiež musí sprístupniť v elektronickom informačnom systéme Sejmu na účely verejnej konzultácie. Rovnaký postup môže spraviť aj v prípade senátnych a prezidentských návrhov zákonov. Účastníci verejných prerokovaní potom môžu predložiť pripomienky k návrhom zákonov do 30 dní prostredníctvom informačného systému Sejmu.



Prvé čítanie návrhu zákona sa môže uskutočniť najskôr na siedmy deň odo dňa predloženia jeho tlačenej verzie poslancom a druhé čítanie najskôr týždeň po tom, čo poslanci dostanú správu výboru Sejmu o návrhu zákona.