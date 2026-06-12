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V Poľsku našli najmenej 29 pozostatkov ľudských plodov

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Pozostatky podľa Rádia Eska objavil vo štvrtok pracovník pri zemných prácach na stavenisku obytných budov.

Autor TASR
Rzešov 12. júna (TASR) - Poľskí vyšetrovatelia v piatok potvrdili nález najmenej 29 pozostatkov ľudských plodov a zdravotníckeho odpadu na pozemku v obci Lutoryž pri Rzešove neďaleko hraníc so Slovenskom. V súvislosti s prípadom zadržali 57-ročnú patologičku Magdalenu H., ktorá bola predchádzajúcou majiteľkou parcely. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa oznámenia prokuratúry a poľských médií.

Pozostatky podľa Rádia Eska objavil vo štvrtok pracovník pri zemných prácach na stavenisku obytných budov. Na mieste následne našli aj parafínové bloky a mikroskopické sklíčka používané pri patologických vyšetreniach. Privolaní znalci potvrdili, že zaistené pozostatky sú z ľudských plodov.

Prokuratúra uviedla, že súčasní vlastníci pozemok kúpili od zadržanej lekárky. Vyšetrovatelia pokračujú v obhliadkach lokality a zabezpečujú dôkazový materiál vrátane zdravotníckej dokumentácie a pacientskych záznamov. Práce na mieste môžu pokračovať až do budúceho týždňa.

Televízia TVN24 informovala, že žena počas pandémie údajne odnášala zo zdravotníckeho zariadenia mŕtve plody na skúmanie a následne ich zakopávala na svojom pozemku. Prokuratúra tieto tvrdenia zatiaľ oficiálne nepotvrdila.

Prípad vyšetruje prokuratúra v Rzešove pre podozrenie zo zneuctenia ľudských pozostatkov a neoprávneného uloženia nebezpečného odpadu.

Podozrivú Magdalenu H. zadržali v piatok ráno. Po jej výsluchu má prokuratúra rozhodnúť o prípadných procesných opatreniach. Za spomínané skutky hrozí podľa poľského trestného práva trest odňatia slobody na dva až 12 rokov.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
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