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V Poľsku neznámi páchatelia heslami UPA zneuctili ďalšie pamätníky
Židovský historický inštitút v Poľsku na sociálnych sieťach dôrazne odsúdil poškodzovanie pamiatok.
Autor TASR
Varšava 15. novembra (TASR) - Polícia pátra po páchateľoch, ktorí vo Varšave poškodili dva pamätníky heslami oslavujúcimi ukrajinských nacionalistov z obdobia druhej svetovej vojny.
Na Pamätník hrdinov geta (pri Múzeu dejín poľských Židov POLIN) a na Pamätník vojakov 1. poľskej armády (na Námestí politických väzňov stalinizmu) niekto nasprejoval „Sláva UPA“. TASR o tom píše podľa agentúry PAP.
V Poľsku sa UPA (Ukrajinská povstalecká armáda) spája predovšetkým s masakrami etnických Poliakov na Volyni počas druhej svetovej vojny, zatiaľ čo v dnešnej Ukrajine ju časť verejnosti vníma ako symbol boja za nezávislosť a proti sovietskej nadvláde.
Židovský historický inštitút v Poľsku na sociálnych sieťach dôrazne odsúdil poškodzovanie pamiatok a uviedol, že podobné prejavy vandalizmu boli zaznamenané na 11 pamätníkoch v štyroch poľských mestách.
Ukrajinské veľvyslanectvo v Poľsku v sobotu na Facebooku označilo incident za nezákonný prejav „hybridnej vojny, ktorú sa Rusko snaží viesť všetkými dostupnými prostriedkami v európskych štátoch, a obzvlášť v Poľsku“.
Veľvyslanectvo zároveň vyzvalo ukrajinských občanov žijúcich v Poľsku, aby sa nenechali zlákať na „ľahké peniaze“ výmenou za nezákonnú činnosť v prospech zahraničných aktérov. „Prísľub odmeny vás nezbavuje trestnoprávnej zodpovednosti,“ varovalo.
Polícia v meste Gdansk na pobreží Baltského mora v stredu zadržala 17-ročného občana Ukrajiny pre podozrenie z poškodzovania pamätníkov a propagácie totalitného systému. V oblasti tzv. Trojmestia sa nápisy „Sláva UPA“ objavili na siedmich pamätníkoch.
Miestny spravodajský portál Trojmiasto.pl informoval, že na komunikačnej platforme Telegram sa objavila ponuka 500 amerických dolárov za nasprejovanie provokatívnych hesiel a vylepenie QR kódov na pamätníky.
Na Pamätník hrdinov geta (pri Múzeu dejín poľských Židov POLIN) a na Pamätník vojakov 1. poľskej armády (na Námestí politických väzňov stalinizmu) niekto nasprejoval „Sláva UPA“. TASR o tom píše podľa agentúry PAP.
V Poľsku sa UPA (Ukrajinská povstalecká armáda) spája predovšetkým s masakrami etnických Poliakov na Volyni počas druhej svetovej vojny, zatiaľ čo v dnešnej Ukrajine ju časť verejnosti vníma ako symbol boja za nezávislosť a proti sovietskej nadvláde.
Židovský historický inštitút v Poľsku na sociálnych sieťach dôrazne odsúdil poškodzovanie pamiatok a uviedol, že podobné prejavy vandalizmu boli zaznamenané na 11 pamätníkoch v štyroch poľských mestách.
Ukrajinské veľvyslanectvo v Poľsku v sobotu na Facebooku označilo incident za nezákonný prejav „hybridnej vojny, ktorú sa Rusko snaží viesť všetkými dostupnými prostriedkami v európskych štátoch, a obzvlášť v Poľsku“.
Veľvyslanectvo zároveň vyzvalo ukrajinských občanov žijúcich v Poľsku, aby sa nenechali zlákať na „ľahké peniaze“ výmenou za nezákonnú činnosť v prospech zahraničných aktérov. „Prísľub odmeny vás nezbavuje trestnoprávnej zodpovednosti,“ varovalo.
Polícia v meste Gdansk na pobreží Baltského mora v stredu zadržala 17-ročného občana Ukrajiny pre podozrenie z poškodzovania pamätníkov a propagácie totalitného systému. V oblasti tzv. Trojmestia sa nápisy „Sláva UPA“ objavili na siedmich pamätníkoch.
Miestny spravodajský portál Trojmiasto.pl informoval, že na komunikačnej platforme Telegram sa objavila ponuka 500 amerických dolárov za nasprejovanie provokatívnych hesiel a vylepenie QR kódov na pamätníky.