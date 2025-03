V Poľsku obvinili Bielorusa zo špionáže a podpaľačstva

Varšava 12. marca (TASR) - Za podpálením nákupného centra vo Varšave stojí podľa vyšetrovateľov Bielorus, ktorý sa vydával za opozičného aktivistu a do Poľska utiekol pred Lukašenkovym režimom. Za špionáž a podpaľačstvo mu hrozí až doživotný trest. Informuje spravodajca TASR podľa zistení denníka Rzeczpospolita.



Požiar v nákupnom centre vypukol v noci 14. apríla minulého roka a spôsobil škody vo výške tri a pol milióna zlotých (830.000 eur). Po roku od požiaru vyšetrovatelia z Národnej prokuratúry a Oddelenia boja proti terorizmu Varšavského policajného riaditeľstva prišli k záveru, že išlo o úmyselne založený požiar, ktorý mal vykonať Stepan K., údajný bieloruský utečenec.



Podľa vyšetrovateľov muž rozlial deň pred požiarom v budove horľavinu a umiestnil zariadenie umožňujúce diaľkové podpálenie. Obvinený si to všetko nahral na mobil s cieľom dokumentácie sabotáže. "Časť materiálov bola následne zverejnená na ruských propagandistických portáloch," dodáva Przemyslaw Nowak z prokuratúry.



Stepan K. bol v pondelok podľa informácií Rzeczpospolity obvinený zo špionáže a podpaľačstva a vzatý do väzby. Podľa vyšetrovateľov konal na pokyn ruských tajných služieb. Vyšetrovanie má širší kontext, ktorý sa týka ďalších požiarov založených podobným spôsobom v Poľsku, Litve a iných krajinách.



Podľa Aleša Zarembiuka z Bieloruského domu vo Varšave, ktorý utečencom pomáha, sa u nich muž nikdy neobjavil. "V databáze nemáme osobu s takýmto menom," hovorí Zarembiuk, ktorý dodal, že meno ani priezvisko muža neznie bielorusky a v bieloruštine sa píše inak.



Vyšetrovatelia zistili, že po tom, čo muž údajne ako opozičný aktivista ušiel z Bieloruska do Poľska, navštívil Rusko, z ktorého sa vrátil naspäť. "Ako opozičník stíhaný Lukašenkom by také niečo v žiadnom prípade nemohol urobiť," povedali vyšetrovatelia pre Rzeczpospolitu.



Rusko na účely podvratných činností verbuje na aplikácii Telegram ukrajinských aj bieloruských utečencov s vidinou rýchleho zárobku, píše Rzeczpospolita. Poľská prokuratúra napríklad rieši prípad občana Ukrajiny, ktorý sa priznal k tomu, že ho ruské služby najali, aby podpálil chemickú fabriku vo Vroclave.







(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)