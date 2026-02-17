< sekcia Zahraničie
V Poľsku obžalovali muža pre spoluprácu s ruskou tajnou službou
Prokuratúra mu kladie za vinu, že deklaroval pripravenosť konať v prospech ruskej rozviedky a následne jej poskytoval informácie prostredníctvom internetových komunikátorov.
Autor TASR
Bydhošť 17. februára (TASR) - Poľské orgány obžalovali 29-ročného Poliaka, ktorý je podozrivý z práce pre ruskú spravodajskú službu a zo zhromažďovania informácií o objektoch dôležitých pre obranyschopnosť krajiny. Obžaloba bola podaná na Okresnom súde v Bydhošti, oznámil v utorok na sieti X hovorca ministra pre koordináciu tajných služieb Jacek Dobrzyňski, informuje varšavský spravodajca TASR.
Vyšetrovanie viedla pobočka Agentúry vnútornej bezpečnosti (ABW) v Bydhošti. Podľa hovorcu zasiahli príslušníci ABW už začiatkom júna minulého roka a zabránili obžalovanému pokračovať v jeho činnosti.
Prokuratúra mu kladie za vinu, že deklaroval pripravenosť konať v prospech ruskej rozviedky a následne jej poskytoval informácie prostredníctvom internetových komunikátorov. Zverejnenie takýchto údajov mohlo poškodiť obranyschopnosť štátu.
Medzi zhromažďovanými informáciami boli polohy a technické zabezpečenie letiska v Bydhošti, Vojenských leteckých závodov a chemického závodu Nitro-Chem. Záujem prejavil aj o rozmiestnenie vojenských objektov vrátane Výcvikového centra spoločných síl NATO.
V prípade uznania viny mu hrozí trest odňatia slobody od ôsmich rokov po doživotie.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
