V Poľsku obžalovali poslancov strany PiS za neoprávnenú účasť v Sejme
Autor TASR
Varšava 16. októbra (TASR) - Varšavská okresná prokuratúra podala vo štvrtok na Okresný súd obžalobu proti bývalým poslancom opozičnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Mariuszovi Kamiňskému a Maciejovi Wasikovi, ktorí sa aj po svojom odsúdení zúčastňovali na zasadnutiach parlamentu. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Podľa obžaloby sa obaja politici mali 21. a 28. decembra 2023 nezákonne zúčastniť na rokovaniach a hlasovaniach Sejmu, ako aj na zasadnutí parlamentného výboru pre správu a vnútorné záležitosti. Prokuratúra ich konanie kvalifikuje ako porušenie zákazu výkonu mandátu, ktorý vyplýval z právoplatného rozsudku súdu. Za uvedený čin im hrozí trest od troch mesiacov do piatich rokov väzenia.
Kamiňski a Wasik, obaja bývalí členovia strany Právo a spravodlivosť (PiS), boli v decembri 2023, teda po parlamentných voľbách, odsúdení za zneužitie právomocí počas ich pôsobenia v Ústrednom protikorupčnom úrade. Prezident Andrzej Duda ich následne omilostil, čo viedlo k právnym sporom o platnosť ich mandátov a k politickému napätiu medzi vládou a opozíciou.
