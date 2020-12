V Poľsku hlásia vyše 13.000 nových prípadov ochorenia COVID-19

Varšava 31. decembra (TASR) - V Poľsku pribudlo od stredy 13.397 nových prípadov koronavírusovej nákazy; v krajine sa tak od začiatku pandémie vírusom nakazilo 1.294.878 ľudí. Uviedla to agentúra PAP s odvolaním sa na štvrtkové údaje ministerstva zdravotníctva.



V Poľsku pribudlo ďalších 532 úmrtí a koronavírus si tak v krajine celkovo vyžiadal 28.554 obetí. Ministerstvo zdravotníctva zároveň uviedlo, že 16.970 ľudí, u ktorých sa potvrdila nákaza koronavírusom, hospitalizovali. Ďalších 164.847 osôb sa nachádza v karanténe a 6991 je pod hygienicko-epidemilogickým dohľadom. Dosiaľ sa z ochorenia vyliečilo 1.036.138 ľudí.



Vakcínou proti koronavírusu sa podľa údajov ministerstva zdravotníctva dalo zaočkovať viac ako 36.600 Poliakov.



Vláda očkovanie spustila 27. decembra, pričom ako prvých zaočkovala zdravotníkov. Od začiatku pandémie, ktorá krajinu postihla v marci, vydalo Poľsko niekoľko protipandemických opatrení.



Minulý týždeň vyhlásilo Poľsko v období od 28. decembra do 17. januára tzv. "celoštátnu karanténu". Vláda nariadila zatvoriť hotely a lyžiarske strediská a opatrenia sa dotknú aj osláv Nového roka.



Zatvorené musia byť všetky nákupné centrá, ako aj posilňovne, fitnescentrá a akvaparky. Výnimkou sú potraviny, kníhkupectvá a predajne tlačovín alebo lekárne. Reštaurácie môžu ponúkať len jedlo so sebou, prípadne rozvoz.