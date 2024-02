V Poľsku odštartovalo cvičenie Dragon 2024 ako súčasť manévrov NATO

Varšava 26. februára (TASR) - Poľské ozbrojené sily odštartovali vojenské cvičenie Dragon 2024, ktoré je súčasťou rozsiahlejších manévrov Severoatlantickej aliancie (NATO) Steadfast Defender, informuje v pondelok TASR podľa správy agentúry PAP.



Na cvičení Dragon-24 - najväčšieho cvičenia poľskej armády v tomto roku - sa celkovo zúčastní 15.000 vojakov, 3500 kusov vojenskej techniky a 5000 vojakov z deviatich členských štátov NATO vrátane Británie, Španielska, Turecka a Albánska.



"Budú nacvičovať spoluprácu a plnenie bojových úloh na zemi, vo vzduchu a na mori... vojenské operácie sa budú vykonávať aj v kybernetickom priestore," citovala agentúra PAP vyhlásenie generálneho štábu poľských ozbrojených síl (DRGSZ).



Manévre Dragon-24 budú skúškou poľskej armády a jej schopnosti reagovať na potenciálnu viacrozmernú krízu ozbrojeného charakteru, uvádza sa v tlačovej správe, podľa ktorej tieto cvičenia "prispejú k posilneniu odstrašujúceho a obranného potenciálu Aliancie a preukážu silu a odhodlanie, ktoré vyplývajú z jej jednoty".



DRGSZ varoval pred zvýšenými presunmi vojenskej techniky po cestách po celom Poľsku, ktoré budú prebiehať až do konca mája. Samotné cvičenie Dragon-24 má trvať do 14. marca.



Manévre Steadfast Defender 2024 sú najväčšie od čias studenej vojny, konkrétne od cvičenia Reforger z roku 1988. Dovedna sa na nich zúčastní približne 90.000 vojakov zo všetkých 31 členských štátov Aliancie a Švédska ako partnerskej krajiny.



Toto cvičenie potrvá štyri mesiace – od 31. januára do 31. mája. Zapoja sa do neho aj stovky kusov techniky a 50 plavidiel. Program cvičenia je navrhnutý tak, aby simuloval reakciu NATO na útok. Manévre budú pozostávať zo série na seba nadväzujúcich cvičení, ktoré sa budú konať v lokalitách od Severnej Ameriky po východné krídlo NATO.