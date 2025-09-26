< sekcia Zahraničie
V Poľsku odsúdili muža, ktorý nelegálne prevážal Afgancov
Migrantov zadržali poľskí pohraničníci v máji 2023 pri Ilowej v Lubuskom vojvodstve.
Autor TASR
Varšava 26. septembra (TASR) - V Poľsku odsúdili občana Gruzínska, ktorý v roku 2023 organizoval prevoz 37 migrantov z Afganistanu a Turecka. Tí sa nelegálne dostali do Poľska cez Slovensko a namierené mali do Nemecka. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR s odvolaním sa na poľskú pohraničnú stráž.
Muž dostal osem mesiacov väzenia s podmienečným odkladom na dva roky, musí opustiť Poľsko a desať rokov nesmie vstúpiť do krajín schengenského priestoru, oznámil hovorca Nadodranského oddielu pohraničnej stráže Pawel Biskupik.
Migrantov zadržali poľskí pohraničníci v máji 2023 pri Ilowej v Lubuskom vojvodstve. Cestovali v autách riadených Gruzíncami. Štyria prevádzači boli okamžite odsúdení. Hlavný organizátor sa však skrýval mimo Poľska a bol naňho vydaný zatykač.
Muža sa podarilo dolapiť až tento mesiac počas pasovej kontroly na letisku Varšava-Okecie. Pri výsluchu sa k vine priznal a prijal trest v skrátenom konaní. Súd rozhodol aj o jeho umiestnení do stráženého zariadenia pre cudzincov až do jeho odchodu z krajiny.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
