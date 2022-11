V Poľsku opäť zasadne Úrad národnej bezpečnosti

Varšava 16. novembra (TASR) - Poľský Úrad národnej bezpečnosti (BBN) sa v stredu opäť zasadne pre obavy, že konflikt na Ukrajine by sa mohol rozšíriť aj do krajín, ktoré s ňou susedia. Stretnutie sa uskutoční po tom, čo v utorok dopadla na poľské územie raketa, v dôsledku čoho zahynuli dvaja ľudia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



"BBN v súčasnosti s veliteľmi, náčelníkmi služieb a so spojencami analyzuje doteraz prijaté opatrenia," uviedol šéf BBN Jacek Siewiera s tým, že BBN zasadne o 12.00 h SEČ.



Siewiera okrem toho informoval, že avizované stretnutie Severoatlantickej rady sa uskutoční o 10.00 h a 11.00 h sa poľský prezident Andrzej Duda opäť stretne s premiérom a ministrami.



Podľa námestníka poľského ministra zahraničných vecí Pawla Jabloňského zostáva Poľsko aj po tomto incidente naďalej bezpečnou krajinou vďaka tomu, že je súčasťou NATO. "Reakcia našich spojencov, ich jasná podpora a ochota stáť pri nás ukazujú, že sme oveľa bezpečnejšou krajinou, ako keby sme v NATO neboli," uviedol Jabloňski pre rozhlasovú stanicu RMF FM.



Poľský BBN mimoriadne zasadol aj v noci na stredu krátko po tom, čo malú poľskú obec Przewodów, ležiacu šesť kilometrov od ukrajinských hraníc, zasiahla raketa. Podľa amerického prezidenta Joe Bidena nebola táto raketa zrejme vypálená z Ruska.



Podľa nemenovaného amerického predstaviteľa, ktorého citovala agentúra AP, predbežné zistenia naznačujú, že táto raketa bola vypálená Ukrajinou a mala zostreliť prichádzajúcu ruskú raketu.