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V Poľsku opravujú trať po vykoľajení a páde vozňov do rieky

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Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Ostatné vozne, ktoré po nehode zostali na koľajach, sa podarilo odtiahnuť v noci zo soboty na nedeľu.

Autor TASR
Piwniczna-Zdroj 20. júla (TASR) - Poľskí železničiari v nedeľu začali opravovať približne kilometrový úsek poškodenej trate pri obci Wierchomla na hranici so Slovenskom po piatkovom vykoľajení nákladného vlaku. Až po obnovení koľajiska bude možné vytiahnuť z rieky Poprad tri poškodené nákladné vozne, ktoré tam spadli v piatok popoludní, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Ostatné vozne, ktoré po nehode zostali na koľajach, sa podarilo odtiahnuť v noci zo soboty na nedeľu. V nedeľu od skorých ranných hodín železničiari vymieňajú podvaly a opravujú poškodenú trať.

Hovorkyňa správcu železničnej infraštruktúry PKP Polskie Linie Kolejowe Anna Majewska-Pawluk uviedla, že až po dokončení opráv bude môcť na miesto vojsť špeciálny koľajový žeriav určený na vytiahnutie vozňov z rieky. Dva vozne zostávajú úplne vo vode a tretí je ponorený čiastočne.

Zatiaľ nie je známe, ako dlho budú práce trvať. Železničná doprava na úseku Nový Sacz - Krynica-Zdroj je naďalej prerušená a cestujúcich prepravuje náhradná autobusová doprava.

K vykoľajeniu nákladného vlaku došlo v piatok popoludní na trati medzi Wierchomlou a Piwnicznou. Zo súpravy smerujúcej z Muszyny do Kedzierzyna-Kožla sa vykoľajilo šesť prázdnych vozňov, pričom časť z nich spadla do rieky Poprad.

Príčiny nehody vyšetruje Štátna komisia pre vyšetrovanie železničných nehôd. Vozne, ktoré po nehode zostali na trati, už previezli na obhliadku.
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