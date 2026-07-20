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V Poľsku opravujú trať po vykoľajení a páde vozňov do rieky
Ostatné vozne, ktoré po nehode zostali na koľajach, sa podarilo odtiahnuť v noci zo soboty na nedeľu.
Autor TASR
Piwniczna-Zdroj 20. júla (TASR) - Poľskí železničiari v nedeľu začali opravovať približne kilometrový úsek poškodenej trate pri obci Wierchomla na hranici so Slovenskom po piatkovom vykoľajení nákladného vlaku. Až po obnovení koľajiska bude možné vytiahnuť z rieky Poprad tri poškodené nákladné vozne, ktoré tam spadli v piatok popoludní, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Ostatné vozne, ktoré po nehode zostali na koľajach, sa podarilo odtiahnuť v noci zo soboty na nedeľu. V nedeľu od skorých ranných hodín železničiari vymieňajú podvaly a opravujú poškodenú trať.
Hovorkyňa správcu železničnej infraštruktúry PKP Polskie Linie Kolejowe Anna Majewska-Pawluk uviedla, že až po dokončení opráv bude môcť na miesto vojsť špeciálny koľajový žeriav určený na vytiahnutie vozňov z rieky. Dva vozne zostávajú úplne vo vode a tretí je ponorený čiastočne.
Zatiaľ nie je známe, ako dlho budú práce trvať. Železničná doprava na úseku Nový Sacz - Krynica-Zdroj je naďalej prerušená a cestujúcich prepravuje náhradná autobusová doprava.
K vykoľajeniu nákladného vlaku došlo v piatok popoludní na trati medzi Wierchomlou a Piwnicznou. Zo súpravy smerujúcej z Muszyny do Kedzierzyna-Kožla sa vykoľajilo šesť prázdnych vozňov, pričom časť z nich spadla do rieky Poprad.
Príčiny nehody vyšetruje Štátna komisia pre vyšetrovanie železničných nehôd. Vozne, ktoré po nehode zostali na trati, už previezli na obhliadku.
Ostatné vozne, ktoré po nehode zostali na koľajach, sa podarilo odtiahnuť v noci zo soboty na nedeľu. V nedeľu od skorých ranných hodín železničiari vymieňajú podvaly a opravujú poškodenú trať.
Hovorkyňa správcu železničnej infraštruktúry PKP Polskie Linie Kolejowe Anna Majewska-Pawluk uviedla, že až po dokončení opráv bude môcť na miesto vojsť špeciálny koľajový žeriav určený na vytiahnutie vozňov z rieky. Dva vozne zostávajú úplne vo vode a tretí je ponorený čiastočne.
Zatiaľ nie je známe, ako dlho budú práce trvať. Železničná doprava na úseku Nový Sacz - Krynica-Zdroj je naďalej prerušená a cestujúcich prepravuje náhradná autobusová doprava.
K vykoľajeniu nákladného vlaku došlo v piatok popoludní na trati medzi Wierchomlou a Piwnicznou. Zo súpravy smerujúcej z Muszyny do Kedzierzyna-Kožla sa vykoľajilo šesť prázdnych vozňov, pričom časť z nich spadla do rieky Poprad.
Príčiny nehody vyšetruje Štátna komisia pre vyšetrovanie železničných nehôd. Vozne, ktoré po nehode zostali na trati, už previezli na obhliadku.