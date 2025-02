V Poľsku otvorili analytické a výcvikové centrum NATO a Ukrajiny

Bydgoszcz 17. februára (TASR) - V Poľskom meste Bydgoszcz v pondelok slávnostne otvorili analytické a výcvikové centrum JATEC (Joint Analysis, Training and Education Centre), v ktorom si majú vojaci z krajín NATO a Ukrajiny vymieňať poznatky o vojne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Vznik spoločného centra NATO a Ukrajiny načrtlo záverečné vyhlásenie summitu NATO vo Washingtone z júla 2024. Cieľom centra JATEC je výcvik a podpora ukrajinských vojakov v spolupráci s NATO. Aliancii zároveň takáto spolupráca poskytne možnosť analyzovať ukrajinskú obranu proti Rusku.



Na pondelňajšom slávnostnom otvorení centra sa zúčastnili poľský minister obrany a podpredseda vlády Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, námestníčka generálneho tajomníka NATO Radmila Šekerinská, vrchný veliteľ síl NATO pre transformáciu (SACT) Pierre Vandier a tiež ukrajinská ministerka pre európsku a euroatlantickú integráciu a podpredsedníčka vlády Olha Stefanišynová.



Kosiniak-Kamysz na ceremoniáli uviedol, že zriadenie prvej takejto spoločnej inštitúcie NATO a Ukrajiny dokazuje, že "Ukrajina sa približuje k NATO a stáva sa strategickým partnerom našej Aliancie. Ide o obojstranný vzťah". Podotkol pritom, že členské krajiny NATO sa taktiež môžu učiť z ukrajinských skúseností a poznatkov z vojny.



Dodal, že "vojna je vždy zlo", no takého skúsenosti a poznatky majú schopnosť ochraňovať pred prípadne ešte väčšou hrozbou a spojenecké armády môžu na základe nich posilniť schopnosti.



Centrum JATEC má za úlohu podporovať ukrajinské ozbrojené sily v ich snahách o dosiahnutie plnej interoperability so silami NATO. Slúžiť má aj na výmenu skúseností a poznatkov oboch strán. Na októbrovom zasadnutí ministrov obrany NATO v Bruseli sa rozhodlo, že jeho šéfom sa stane poľský generál Wojciech Ozga. Očakáva sa, že JATEC bude plne funkčný do roka.