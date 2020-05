V Poľsku otvorili kaderníctva, reštaurácie a bary

Varšava 18. mája (TASR) - V Poľsku v rámci ďalšej vlny uvoľňovania karanténnych opatrení v pondelok opäť otvorili kaderníctva, reštaurácie, bary, kaviarne a salóny krásy. Podľa agentúry DPA však budú musieť tieto prevádzky dodržiavať hygienické opatrenia a zachovávať bezpečné odstupy medzi zákazníkmi.



Podniky ako kaviarne, reštaurácie či bary musia zaistiť, aby sa na ploche štyroch metrov štvorcových nachádzal maximálne jeden zákazník. Z toho dôvodu v pondelok vyzerali stravovacie zariadenia v inak rušnej administratívnej časti Varšavy opustene. Niektorí ľudia si zvolili radšej možnosť vziať si svoje jedlo so sebou, čo bolo povolené aj počas trvania reštrikcií.



Preľudnené neboli ani kaderníctva, keďže zákazníci si museli termín vopred rezervovať, aby sa vyhli prípadnému čakaniu. Mnoho salónov v hlavnom meste preto na viac ako dva týždne hlási plnú obsadenosť termínov.



Otvorili sa tiež kryté športové haly, do ktorých môže súčasne vstúpiť len obmedzený počet osôb. Zvýšili sa aj limity počtu ľudí, ktorí môžu využívať vonkajšie športové zariadenia a cestovať verejnou dopravou.



Cez víkend poľské úrady zvýšili minimálny limit počtu ľudí, ktorí sa môžu zúčastňovať na bohoslužbách a zrušili povinnosť podstúpiť povinnú karanténu pre cezhraničných dochádzajúcich, ktorí vykonávajú lekárske profesie.



Na verejnosti stále platí povinnosť zakrývania nosa a úst a dodržiavanie sociálneho odstupu.



V ďalšej vlne uvoľňovania karanténnych opatrení Poľsko okrem iného plánuje tiež čiastočné otvorenie škôl.



Podľa ministra zdravotníctva Lukasza Szumowského vláda počas najbližších dvoch týždňov s veľkou pravdepodobnosťou rozhodne o možnosti zrušenia povinného nosenia rúšok vo vonkajších priestoroch, čo však bude záležať od nových údajov týkajúcich sa vývoja šírenia nákazy v krajine.



Od 1. júna nemocnice, ktoré doteraz liečili výlučne pacientov s ochorením COVID-19, opäť postupne prejdú do normálneho režimu spred pandémie.



V súčasnosti Poľsko eviduje 18.746 prípadov nového koronavírusu a vyše 929 úmrtí.