V Poľsku pátrajú po vojakovi, ktorý z hranice ušiel do Bieloruska

Varšava 27. decembra (TASR) - Poľská prokuratúra vyhlásila pátranie po vojakovi poľskej armády, ktorý 16. decembra počas služby na poľskej hranici utiekol do Bieloruska.



Podľa spravodajskej televízie TVN24.pl o tom v pondelok informoval zástupca šéfa prokuratúry regiónu Bialystok-Sever pre vojenské záležitosti Radoslaw Wiszenko.



Dodal, že rozkaz na zatknutie je platný na území Poľska. Poznamenal, že zatiaľ je vyšetrovanie v "príliš skorom štádiu na to, aby sa uvažovalo o (vojakovom) vydaní" z Bieloruska.



Podľa poľských zákonov hrozí za dezerciu trest odňatia slobody na jeden až desať rokov rokov.



Wiszenko potvrdil, že tento vojak sa nedostal do konfliktu so zákonom prvýkrát: v minulosti bol odsúdený za fyzické a psychické týranie blízkej osoby - svojej matky - a 11. decembra bol obvinený dopravnou políciou, ktorá pri bežnej cestnej kontrole zistila, že vojak za volantom je pod vplyvom alkoholu a marihuany.



Odvolacie konanie v kauze týrania blízkej osoby bolo vytýčené na 29. decembra.



Bieloruská pohraničná služba minulý týždeň uviedla, že poľský vojak identifikovaný ako Emil Czeczko požiadal v Bielorusku o politický azyl. Urobil tak údajne pre "nesúhlas s politikou Poľska v súvislosti s migračnou krízou a neľudským zaobchádzaním s utečencami".



Emil Czeczko bol do svojej dezercie príslušníkom 11. delostreleckého pluku 16. pomorskej mechanizovanej divízie, ktorá bola nasadená ako posila pohraničnej stráže v čase migračnej krízy na poľsko-bieloruských hraniciach.



Poľsko, pobaltské štáty a ďalšie krajiny Európskej únie obviňujú režim bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, že láka migrantov z krízových oblastí sveta do svojej krajiny a potom ich posiela k hraniciam eurobloku. Minsk sa podľa nich takto mstí za sankcie, ktoré EÚ uvalila na Lukašenkov režim za porušovanie ľudských práv, čo však Bielorusko popiera.