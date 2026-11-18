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V Poľsku platia rozsudky Ústavného súdu aj bez zverejnenia
Uznesenie prijali po celodennom zasadnutí Občianska komora, Komora pre pracovné a sociálne poistenie a Komora pre mimoriadnu kontrolu a verejné záležitosti.
Autor TASR
Varšava 18. novembra (TASR) - Tri spojené komory poľského Najvyššieho súdu (SN) v stredu rozhodli, že za rozhodnutie Ústavného súdu (TK) sa považuje rozhodnutie vydané senátom zloženým výlučne z osôb, ktoré po zvolení Sejmom zložili prísahu pred prezidentom. Uznesenie tiež stanovuje, že rozhodnutia TK majú všeobecnú platnosť bez ohľadu na ich uverejnenie v úradnom vestníku. Vláda Donalda Tuska rozhodnutia TK od roku 2024 odmietala zverejňovať, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP a portálu Interia.
Uznesenie prijali po celodennom zasadnutí Občianska komora, Komora pre pracovné a sociálne poistenie a Komora pre mimoriadnu kontrolu a verejné záležitosti.
Rozhodnutie padlo v reakcii na otázky predsedníčky Občianskej komory Joanny Misztal-Koneckej. Týkali sa účinkov rozsudkov TK, ktoré vláda nezverejnila v Zbierke zákonov. Vláda Donalda Tuska od roku 2024 odmietala zverejňovať rozhodnutia TK, ktorý považovala za spolitizovaný predchádzajúcou vládou strany Právo a spravodlivosť.
Sudca Aleksander Stapkowski v odôvodnení rozhodnutia vysvetlil, že SN považoval za vhodné komplexne sa zaoberať otázkou právnej platnosti rozhodnutí TK vzhľadom na mimoriadne okolnosti fungovania justičných inštitúcií.
Aby mohol sudca TK rozhodovať, musí nadobudnúť služobný vzťah, ktorého súčasťou je zloženie sľubu pred prezidentom, vyplýva tiež z rozhodnutia. Prezident Karol Nawrocki neprijal sľub od piatich z ôsmich sudcov zvolených súčasnou vládnou koalíciou.
Vo výnimočných situáciách by sa zloženie sľubu pred prezidentom mohlo podľa Stapkowského uskutočniť na diaľku s využitím dostupných komunikačných prostriedkov.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Uznesenie prijali po celodennom zasadnutí Občianska komora, Komora pre pracovné a sociálne poistenie a Komora pre mimoriadnu kontrolu a verejné záležitosti.
Rozhodnutie padlo v reakcii na otázky predsedníčky Občianskej komory Joanny Misztal-Koneckej. Týkali sa účinkov rozsudkov TK, ktoré vláda nezverejnila v Zbierke zákonov. Vláda Donalda Tuska od roku 2024 odmietala zverejňovať rozhodnutia TK, ktorý považovala za spolitizovaný predchádzajúcou vládou strany Právo a spravodlivosť.
Sudca Aleksander Stapkowski v odôvodnení rozhodnutia vysvetlil, že SN považoval za vhodné komplexne sa zaoberať otázkou právnej platnosti rozhodnutí TK vzhľadom na mimoriadne okolnosti fungovania justičných inštitúcií.
Aby mohol sudca TK rozhodovať, musí nadobudnúť služobný vzťah, ktorého súčasťou je zloženie sľubu pred prezidentom, vyplýva tiež z rozhodnutia. Prezident Karol Nawrocki neprijal sľub od piatich z ôsmich sudcov zvolených súčasnou vládnou koalíciou.
Vo výnimočných situáciách by sa zloženie sľubu pred prezidentom mohlo podľa Stapkowského uskutočniť na diaľku s využitím dostupných komunikačných prostriedkov.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)