V Poľsku po podaní vakcíny doposiaľ neevidujú žiadne úmrtie

Varšava 9. decembra (TASR) - Poľsko doposiaľ neeviduje ani jedno úmrtie po podaní vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Po aplikovaní viac ako 43-miliónov dávok vakcín tam zaznamenali zhruba 16.000 hlásení o nežiadúcich účinkoch, pričom väčšinou išlo o bolesti v mieste vpichu. Oznámil to vo štvrtok námestník poľského ministra zdravotníctva Waldemar Kraska, píše agentúra PAP.



V súvislosti s plánom vlády na zriadenie fondu, ktorý by umožnil osobám hospitalizovaným v dôsledku komplikácií po očkovaní žiadať mimosúdne odškodné, Kraska povedal, že návrh zákona o založení takéhoto fondu prešiel v stredu prvým čítaním v dolnej komore poľského parlamentu (Sejme). Dodal, že táto iniciatíva má v Sejme podporu všetkých politických zoskupení.



Podľa Krasku je epidemická situácia v Poľsku stabilná, hoci počty infikovaných sú na vysokej úrovni. Tamojšie úrady hlásili za posledný deň 27.458 pozitívnych testov na covid a 562 úmrtí spojených s touto chorobu. Kraska preto apeloval na Poliakov, aby sa zaočkovali a vyhli sa tak "zbytočným úmrtiam".



V rámci boja proti pandémii poľská vláda prijala v utorok nové opatrenia vrátane ďalšieho obmedzenia počtu osôb s povoleným vstupom do kostolov, reštaurácií a divadiel. Do platnosti majú vstúpiť 15. decembra. Od tohto dátumu sa tiež budú musieť leteckí pasažieri prichádzajúci do Poľska z krajín mimo schengenského priestoru preukázať negatívnym testom na koronavírus, starým nie viac než 24 hodín. Poľsko tiež plánuje od 1. marca budúceho roka zaviesť povinné očkovanie proti covidu pre zdravotníckych pracovníkov, učiteľov a armádu.