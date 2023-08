V Poľsku počet úmrtí súvisiacich s legionelózou stúpol na osem

Varšava 26. augusta (TASR) - Na osem stúpol počet úmrtí súvisiacich s legionárskou chorobou, ktorá prepukla v meste Rzeszów na juhovýchode Poľska, uviedol v sobotu hovorca tamojšej nemocnice Andrzej Sojka. TASR o tom informovala podľa správy agentúry PAP.



"Bol to pacient trpiaci viacerými ďalšími chorobami vrátane rakoviny," povedal Sojka s tým, že testy potvrdili prítomnosť baktérie spôsobujúcej legionársku chorobu.



Legionárska choroba sa prenáša kvapôčkami kontaminovanej vody, nešíri sa však priamo z človeka na človeka. Spôsobujú ju baktérie nazývané legionely, ktoré môžu zapríčiniť ťažký zápal pľúc. Zdrojom nákazy býva klimatizácia či kontaminovaná voda. Prejavuje sa podobne ako ťažký zápal pľúc, a to vysokými teplotami, bolesťami či problémami s dýchaním. Takéto problémy spôsobuje najmä ľuďom so slabým imunitným systémom, často trpiacim aj inými chorobami.



Príčina šírenia baktérii spôsobujúcich toto ochorenie v Rzeszówe zatiaľ nebola určená. Mesto v snahe určiť príčinu šírenia baktérii nechalo otestovať vzorky mestskej vody, pričom výsledky testov očakáva v pondelok.