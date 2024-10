V Poľsku pokračuje spor vlády s prezidentom o výmene 50 veľvyslancov

Varšava 11. októbra (TASR) - V Poľsku pokračujú spory medzi vládou pod vedením premiéra Donalda Tuska a prezidentom Andrzejom Dudom. Poľská vláda v piatok vyzvala Dudu, aby prestal blokovať výmenu viacerých veľvyslancov, ktorých navrhuje ministerstvo zahraničných vecí. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP, PAP denníka Financial Times a príspevkov na sociálnej sieti X.



Vláda Donalda Tuska je v Poľsku pri moci od minulého roka. Ministerstvo zahraničných vecí pod vedením ministra Radoslawa Sikorskeho ešte v marci vyhlásilo, že odvolá 50 veľvyslancov. Zámerom ministerstva bolo, aby sieť zastupiteľských úradov odrážala liberálnejšie a proeurópske názory Tuskovej koaličnej vlády, ktorá do úradu nastúpila po pravicovej vláde strany Právo a spravodlivosť (PiS).



Prezident Duda, ktorý je blízkym spojencom predchádzajúcej vlády, označil odvolávanie za "manipuláciu" zo strany súčasnej vládnej koalície a nových veľvyslancov odmieta vymenovať.



Vláda prezidentovu obštrukciu obchádza. Dezignovaní veľvyslanci do zahraničia cestujú napriek tomu, že ich prezident oficiálne nevymenoval. Svojich postov sa ujímajú s nižšou diplomatickou funkciou chargé d'affaires ad interim, ktorá sa bežne využíva v prípade dočasnej neprítomnosti veľvyslanca v krajine.



"Potrebujeme veľvyslanca v Izraeli," vyhlásil v piatok poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz a poukázal na rozširujúci sa konflikt na Blízkom východe. Deň predtým premiér Tusk prezidenta označil za "mimoriadne nezodpovedného" preto, lebo blokuje vymenovanie veľvyslancov v krajinách ako USA, Izrael a Ukrajina a tiež stáleho predstaviteľa pri NATO.



Duda na Tuskove slová reagoval tým, že pôvodní veľvyslanci neboli nikdy odvolaní, keďže na takýto krok nemá poľská vláda právo a urobiť tak môže iba prezident republiky. "Problém je v tom, že Tusk a ministerstvo zahraničných vecí ich z veľvyslanectiev vyhnali a bránia im vo vykonávaní ich práce," napísal na sieti X prezident Duda.



Podľa poľského práva nesie zodpovednosť za zahraničnú politiku vláda. Vláda aj prezident si však klauzuly, ktoré vymedzujú ich spoluprácu v oblasti zahraničnej politiky, vykladajú rôzne vrátane formálnej právomoci prezidenta, ktorý vymenúva a odvoláva veľvyslancov "na návrh ministra zahraničných vecí so súhlasom predsedu vlády."



AFP pripomína, že tento spor je jedným z mnohých, ktoré svedčia o zložitom spolužití medzi vládou a hlavou štátu, ktoré pochádzajú zo znepriatelených politických táborov. Tuskova vláda často Dudu obviňuje z blokovania dôležitých reforiem, najmä v oblasti spravodlivosti a práv žien.