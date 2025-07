V Poľsku potvrdili prípad cholery, pacientka je v stabilizovanom stave

Štetín 21. júla (TASR) - Po potvrdení výskytu baktérie cholery u staršej ženy z poľského mesta Stargard je pacientka hospitalizovaná na infekčnom oddelení nemocnice v Štetíne, pričom jej zdravotný stav je stabilizovaný. V súčasnosti u nej vykonávajú testy na prítomnosť cholerického toxínu, výsledky by mali byť k dispozícii o niekoľkých dní, informuje spravodajca TASR v Poľsku.



Nemocnica v Stargarde potvrdila nákazu cholery na základe analýz z dvoch nezávislých laboratórií. Žena bola v sobotu prevezená do špecializovaného pracoviska v Štetíne, kde pokračuje liečba a doplňujúce laboratórne testy. Materiál odoslali do hygienickej stanice, prebieha aj kultivácia vzoriek v nemocničnom laboratóriu.



Regionálne zdravotnícke orgány identifikovali 26 osôb, ktoré sú v súvislosti s prípadom v domácej karanténe. Ďalších 59 ľudí je pod epidemiologickým dohľadom. Kým nebudú známe konečné výsledky testov, dotknuté osoby sú povinné sledovať svoj zdravotný stav a v prípade výskytu príznakov okamžite kontaktovať lekára alebo hygienickú službu.



V reakcii na výskyt ochorenia vedenie nemocnice v Stargarde dočasne pozastavilo prijímanie nových pacientov a návštevy na internom oddelení. Opatrenia platia do odvolania.



V Poľsku ide o prvý zaznamenaný prípad cholery od roku 2019, keď sa nákaza objavila v meste Svinoústie (Świnoujście). V Stargarde sa takýto prípad vyskytol po prvý raz.



Cholera je vysoko nákazlivá a šíri sa najmä kontaminovanou vodou. Spôsobuje prudké hnačky a zvracanie, čo môže viesť k rýchlej dehydratácii a v extrémnych prípadoch k úmrtiu. Liečba zahŕňa podávanie antibiotík a intenzívnu rehydratáciu.



(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)