V Poľsku prebieha rokovanie Úradu národnej bezpečnosti
Incident sa odohral v noci z utorka na stredu, keď poľská armáda po opakovanom narušení vzdušného priestoru zostrelila viaceré drony.
Autor TASR
Varšava 10. septembra (TASR) - V sídle Úradu národnej bezpečnosti (BBN) vo Varšave sa v stredu ráno začalo rokovanie venované nočnému incidentu s narušením poľského vzdušného priestoru bezpilotnými lietadlami. Následne mimoriadne zasadne vláda. Oznámil to poradca poľského prezidenta pre medzinárodné záležitosti Marcin Przydacz. Uviedla to agentúra PAP, informuje varšavský spravodajca TASR.
Na rokovaní sa zúčastňujú prezident Karol Nawrocki, premiér Donald Tusk a viacerí ministri. Kľúčové informácie jeho účastníkom podľa Przydacza poskytla poľská armáda, ktorá monitorovala situáciu vo východnej časti krajiny, najmä v oblasti Lublinského vojvodstva, ako aj v ďalších dvoch regiónoch. Dodal, že do poľského vzdušného priestoru preniklo až niekoľko desiatok dronov.
Incident sa odohral v noci z utorka na stredu, keď poľská armáda po opakovanom narušení vzdušného priestoru zostrelila viaceré drony. Premiér Tusk je podľa vládnych zdrojov v kontakte s prezidentom, ministrom obrany a predstaviteľmi NATO.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
