V Poľsku prešetrujú proputinovský plagát na proteste poľnohospodárov

Varšava 21. februára (TASR) – Poľská polícia počas protestov farmárov zhabala proruský plagát. Jeho autor vyzýval prezidenta Vladimira Putina, aby Ukrajinu "dal na poriadok", v stredu to pre agentúru AFP uviedla hovorkyňa miestneho policajného oddelenia, informuje TASR.



Poľskí poľnohospodári dlhodobo protestujú proti dovozu lacnejšej produkcii ukrajinských farmárov, ktorej nedokážu konkurovať. V utorok sa neďaleko obce Gorzyczki v Sliezskom vojvodstve objavil na jednom z traktorov plagát s textom "Putin, daj Ukrajinu, Brusel a našu vládu na poriadok" a zástava Sovietskeho zväzu.



"Plagát spolu so zástavou zhabala polícia a začala trestné stíhanie," uviedla hovorkyňa miestneho policajného oddelenia. Polícia zároveň identifikovala vodiča traktora a začala trestné stíhanie pre podporu fašistického alebo totalitného režimu a podnecovanie nenávisti. V prípade dokázania viny autorovi hrozí trest odňatia slobody do troch rokov.



Koordinátor poľských bezpečnostných služieb Tomasz Siemoniak v stredu plagát odsúdil ako škandalózny a provokatívny.



"Sú to hanebné slová, ktoré absolútne nekorešpondujú s postojom nášho štátu ani s názormi našich občanov," vyhlásil Siemoniak pre poľské Rádio Zet.