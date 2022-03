V Poľsku preverujú, či sa železnice nestali terčom počítačového útoku

Na snímke z 9. marca 2022 ukrajinskí utečenci utekajúci pred vojenským konfliktom na Ukrajine si kupujú lístky na vlak na železničnej stanici na poľsko-ukrajinskom hraničnom priechode Przemysl na hraniciach s Poľskom. Foto: TASR/AP

Varšava 17. marca (TASR) - Vedenie poľských železníc vo štvrtok informovalo o problémoch vo viacerých miestnych dispečingoch zodpovedných za riadenie železničnej dopravy. Očakávajú sa preto niekoľkohodinové meškania diaľkových aj regionálnych vlakov. Poľský spravodajský web Onet.pl napísal, že sa preveruje aj možnosť, že došlo k hackerskému útoku na počítačovú sieť.Situáciou sa okrem iných zložiek zaoberá aj tím pre kybernetickú bezpečnosť pri úrade vlády. Splnomocnenec vlády pre kybernetickú bezpečnosť Janusz Cieszyňski na sociálnej sieti Twitter informoval, že v súvislosti so situáciou na železnici sa uskutoční zasadnutie príslušného krízového štábu.Poľský minister pre infraštruktúru Andrzej Adamczyk informoval, že problém máa netýka sa len Poľska. Ubezpečil, že vlaková doprava sa vráti do normálu.Viceprezident predstavenstva spoločnosti PKP Polskie Linie Kolejowe Miroslaw Skubiszyňski na tlačovej konferencii potvrdil, že systémy riadenia dopravy nie sú schopné správne fungovať, železničná spoločnosť preto zaviedla obmedzenia, aby sa zaručila bezpečnosť premávky i cestujúcich.Podľa Skubiszyňského. Spresnil, že porucha sa týka asi 820 kilometrov železničných tratí v Poľsku.Zatiaľ nie je jasné, čo je príčinou poruchy a ako dlho potrvá odstraňovanie jej následkov. Prakticky v celom Poľsku pracujú tímy, ktoré sa snažia sa reorganizovať vlakovú dopravu.Poľské médiá špekulujú, že problémy na železnici sú dôsledkom počítačového útoku. Túto hypotézu podľa nich potvrdzuje aj rýchla zaangažovanosť Cieszyňského.Médiá tiež zverejnili dohady, že za zatiaľ nepotvrdeným počítačovým útokom je Rusko. Kremeľ podľa nich dlhé roky školil celý štáb ľudí, ktorých úlohou je destabilizovať ostatné krajiny aj v oblasti kritickej infraštruktúry.Takýmto útokom boli pomerne nedávno vystavené aj Spojené štáty, pripomenul web Bezprawnik.pl. Podľa neho sa. Proti tomuto typu útoku je ťažké sa brániť, najmä keď sa práce na posilňovaní kybernetickej bezpečnosti štátu v Poľsku ešte len začali. Portál pripomína, že udalosti zo štvrtka by mali poľskú vládu prinútiť, aby sa systém ochrany pred kybernetickými útokmi modernizoval rýchlejšie.