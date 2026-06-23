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V Poľsku prevzali vyznamenanie, ktoré vrátil Zelenskyj
Hovorca prezidenta Rafal Leškiewicz v rozhovore pre Polsat News uviedol, že vyznamenanie bolo uložené do depozitu kancelárie.
Autor TASR
Varšava 23. júna (TASR) - Kancelária poľského prezidenta Karola Nawrockého v pondelok prevzala Rad Bielej orlice, ktorý vrátil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po jeho odobratí. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Hovorca prezidenta Rafal Leškiewicz v rozhovore pre Polsat News uviedol, že vyznamenanie bolo uložené do depozitu kancelárie. Na dokončenie procesu je potrebné zverejnenie prezidentského rozhodnutia s kontrasignáciou premiéra Donalda Tuska v úradnom vestníku. Dodal, že rad udelený Zelenskému v roku 2023 už nie je možné opätovne udeliť.
Leškiewicz zároveň tvrdí, že ukrajinská strana iniciovala telefonický rozhovor aj osobné stretnutie prezidentov Karola Nawrockého a Zelenského. K ich uskutočneniu napokon nedošlo, keď Kyjev podľa neho od ďalších rokovaní ustúpil. Hovorca odmietol aj Zelenského tvrdenia, že poľský prezident spor eskaloval z vnútropolitických dôvodov.
Vedúci kancelárie poľského prezidenta Zbigniew Bogucki označil reakcie viacerých ukrajinských politikov na odobratie vyznamenania za znepokojujúce. Uviedol, že rokovania s Kyjevom po oznámení zámeru odobrať rad nepriniesli výsledok a jediným prijateľným riešením by bolo zrušenie rozhodnutia o pomenovaní ukrajinskej vojenskej jednotky po „Hrdinoch UPA“.
Nawrocki odobral Zelenskému Rad Bielej orlice po tom, čo ukrajinský prezident koncom mája udelil jednej z jednotiek názov odkazujúci na Ukrajinskú povstaleckú armádu (UPA), ktorá sa počas druhej svetovej vojny podieľala na masakroch desiatok tisícov poľského, židovského, či českého civilného obyvateľstva na Volyni a vo východnej Haliči.
V reakcii na krok poľského prezidenta sa svojich vyznamenaní vzdali aj bývalí prezidenti Ukrajiny a ďalší predstavitelia.
Hovorca prezidenta Rafal Leškiewicz v rozhovore pre Polsat News uviedol, že vyznamenanie bolo uložené do depozitu kancelárie. Na dokončenie procesu je potrebné zverejnenie prezidentského rozhodnutia s kontrasignáciou premiéra Donalda Tuska v úradnom vestníku. Dodal, že rad udelený Zelenskému v roku 2023 už nie je možné opätovne udeliť.
Leškiewicz zároveň tvrdí, že ukrajinská strana iniciovala telefonický rozhovor aj osobné stretnutie prezidentov Karola Nawrockého a Zelenského. K ich uskutočneniu napokon nedošlo, keď Kyjev podľa neho od ďalších rokovaní ustúpil. Hovorca odmietol aj Zelenského tvrdenia, že poľský prezident spor eskaloval z vnútropolitických dôvodov.
Vedúci kancelárie poľského prezidenta Zbigniew Bogucki označil reakcie viacerých ukrajinských politikov na odobratie vyznamenania za znepokojujúce. Uviedol, že rokovania s Kyjevom po oznámení zámeru odobrať rad nepriniesli výsledok a jediným prijateľným riešením by bolo zrušenie rozhodnutia o pomenovaní ukrajinskej vojenskej jednotky po „Hrdinoch UPA“.
Nawrocki odobral Zelenskému Rad Bielej orlice po tom, čo ukrajinský prezident koncom mája udelil jednej z jednotiek názov odkazujúci na Ukrajinskú povstaleckú armádu (UPA), ktorá sa počas druhej svetovej vojny podieľala na masakroch desiatok tisícov poľského, židovského, či českého civilného obyvateľstva na Volyni a vo východnej Haliči.
V reakcii na krok poľského prezidenta sa svojich vyznamenaní vzdali aj bývalí prezidenti Ukrajiny a ďalší predstavitelia.