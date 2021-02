V Poľsku pribudlo najviac nakazených za posledný mesiac

Varšava 17. februára (TASR) - Poľsko hlásilo v stredu takmer 8700 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je najvyšší denný prírastok za viac ako mesiac. Vyplýva to z najnovších údajov tamojšieho ministerstva zdravotníctva, informovala agentúra DPA.



"Nanešťastie vidíme, že sa potvrdzuje stúpajúci trend počtu infikovaných, ktorý sprevádza aj spomaľujúce sa tempo uvoľňovania obsadených nemocničných lôžok," povedal pre agentúru PAP hovorca ministerstva zdravotníctva Wojciech Andrusiewicz. To, koľko nakazených bude v nasledujúcich dňoch pribúdať, bude do veľkej miery záležať na zodpovednosti obyvateľov, dodal.



Aktuálny prírastok 8694 novoinfikovaných za posledných 24 hodín je najvyšší od 14. januára, keď v Poľsku pribudlo viac ako 9400 prípadov. Minister zdravotníctva Adam Niedzielski na tlačovej konferencii podľa denníka The Guardian varoval, že týždenný priemer nakazených sa môže zvýšiť na 8000 až 10.000 prípadov, čo je ešte optimistický scenár.



Za posledných 24 hodín pribudlo v Poľsku aj ďalších 279 úmrtí na koronavírus, čím ich celkový počet stúpol na 41.308. Poľsko od vypuknutia pandémie zaznamenalo celkovo 1.605.372 prípadov nákazy. V krajine aktuálne evidujú viac než 200.000 aktívnych prípadov infekcie, zaočkovaných je už 2.230.117 ľudí.



V Poľsku od 12. februára na dva týždne skúšobne otvorili hotely, kiná, divadlá, plavárne a vonkajšie športoviská vrátane lyžiarskych stredísk. Maximálna obsadenosť ubytovacích zariadení však nesmie presiahnuť 50 percent. Reštaurácie môžu jedlo ponúkať len formou osobného odberu alebo donášky. Otvorené taktiež môžu byť obchodné centrá a niektoré kultúrne inštitúcie.