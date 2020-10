V Poľsku pribudlo rekordných 8099 nakazených koronavírusom a 91 úmrtí

Varšava 15. októbra (TASR) - V Poľsku pribudlo za stredu rekordných 8099 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a 91 úmrtí. Vyplýva to z údajov poľského ministerstva zahraničných vecí zverejnených na Twitteri, informuje televízia TVN24. Najviac novoinfikovaných (6526) hlásilo Poľsko pritom iba v stredu.



Najviac nových prípadov nákazy zaznamenali v Mazowieckom (1306) a Malopoľskom vojvodstve (1303). Medzi 91 úmrtiami je 84 ľudí, ktorí mali okrem ochorenia COVID-19 aj ďalšie zdravotné problémy.



Od začiatku vypuknutia pandémie sa v Poľsku nakazilo 149.903 ľudí. Celkovo si zdravotné komplikácie spojené s koronavírusom doteraz vyžiadali 3308 obetí. Z nákazy koronavírusom sa vyliečilo 85.588 pacientov (+1741).



Z lôžok vyhradených v poľských nemocniciach pre chorých s diagnózou COVID-19 je ich obsadených 6538 - pribudlo tak 454 pacientov. Na dýchacie prístroje je napojených 508 chorých - deň predtým ich bolo 467.



Zdravotnícke úrady v krajine uviedli, že nateraz majú k dispozícii dostatok lôžok aj pľúcnych ventilácií, no nemôžu vylúčiť, že v budúcnosti môže dôjsť k lokálnym výpadkom.



"Nachádzame sa v období, keď musíme očakávať, že počet nakazených sa bude nejaký čas zvyšovať a tento nárast bude značný," povedal pre TVN24 šéf kancelárie poľského premiéra Michal Dworczyk.



Hovorca vlády Piotr Müller pre rozhlasovú stanicu PR1 uviedol, že Poľsko vo štvrtok zrejme zavedie ďalšie preventívne opatrenia v boji s pandémiou COVID-19. Medzi možnými opatreniami, ktoré prichádzajú do úvahy, sú podľa Müllera napríklad limity počtu ľudí v určitých priestoroch. Nemá však dôjsť k takým prísnym reštrikciám ako na jar počas prvej vlny pandémie.