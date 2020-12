V Poľsku pribudlo vyše 12.361 nakazených a 472 úmrtí

Varšava 23. decembra (TASR) - V Poľsku pribudlo za utorok 12.361 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a 472 súvisiacich úmrtí. Informovala o tom v stredu televízia TVN24 s odvolaním na údaje ministerstva zdravotníctva.



Od vypuknutia pandémie zaznamenalo Poľsko už 1,226 milióna prípadov nákazy. Choroba COVID-19, ktorú koronavírus spôsobuje, si tam doteraz vyžiadala 26.255 obetí.



Hospitalizovaných je podľa údajov ministerstva 17.794 ľudí s potvrdenou infekciou, ďalších 176.634 osôb je v karanténe a 9130 pod hygienicko-epidemiologickým dohľadom. Z ochorenia COVID-19 sa dosiaľ vyliečilo 965.178 ľudí.



Poľská vláda minulý týždeň oznámila zavedenie celoplošnej karantény od 28. decembra do 17. januára. Na základe tohto nariadenia budú musieť zatvoriť obchodné domy, hotely aj lyžiarske strediská. Otvorené zostanú len obchody s potravinami, kníhkupectvá, predajne novín, drogérie a lekárne.



Aby sa zabránilo presunom na silvestrovské oslavy, cestovanie bude od 31. decembra 19.00 h do 1. januára 06.00 h výrazne obmedzené.



Poľský prezident Andrzej Duda v utorok večer povedal, že proti ochoreniu COVID-19 je pripravený sa zaočkovať, pretože vakcína je podľa neho jediným spôsobom, ako poraziť pandémiu. "Zdravý rozum si to v tejto situácii žiada," uviedol pre poľskú komerčnú televíziu Polsat News. Duda tak nadviazal na vyhlásenie premiéra Mateusza Morawieckeho, ktorý povedal, že "podstúpiť očkovanie je vlasteneckou povinnosťou", píše agentúra PAP.



Vláda dúfa, že celoštátne očkovanie sa začne ešte pred koncom tohto roka a že ľudia sa dajú zaočkovať dobrovoľne.



Vedúci kancelárie poľského premiéra Michal Dworczyk v pondelok povedal, že ak Európska agentúra pre lieky (EMA) schváli vakcínu proti COVIDu-19 od spoločností BioNTech a Pfizer, k čomu medzičasom došlo, potom by prvých 10.000 dávok malo do Poľska doraziť 26. decembra a deň nato by ňou mali zaočkovať prvých 10.000 ľudí.