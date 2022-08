V Poľsku prijmú zákon na ochranu znečistenej rieky Odra

Varšava 23. augusta (TASR) - V Poľsku vstúpi tento rok do platnosti nová legislatíva na ochranu rieky Odra, ktorej cieľom je zabrániť podobným katastrofám, akou je súčasné znečistenie tohto toku a hromadný úhyn rýb. V utorok to oznámil námestník poľského ministra pre infraštruktúru Marek Grobarczyk, na ktorého sa odvoláva agentúra AP.



Nový zákon má poskytnúť zdroje na nepretržité monitorovanie vôd Odry či nové čistiarne odpadových vôd, aby sa zabezpečilo, že vypúšťanie odpadových vôd nebude ohrozovať riečny ekosystém. Má tiež zabezpečiť finančnú kompenzáciu podnikom najviac zasiahnutým touto podľa poľských úradov najhoršou prírodnou katastrofou na rieke Odra za niekoľko rokov.



Z Odry od konca júla vylovili v Poľsku a Nemecku desiatky ton uhynutých rýb. Zatiaľ čo nemecké úrady sa o tom probléme dozvedeli až 9. augusta, v Poľsku bolo badať náznaky environmentálnej katastrofy už koncom júla. Berlín obvinil poľských predstaviteľov, že ich na tento problém upozornili neskoro, čo skomplikovalo prešetrovanie celej záležitosti.



Odborníci z Poľska a Nemecka našli v rieke toxické riasy a zistili tiež zmeny v chemickom zložení vody. Príčinu ich výskytu však dosiaľ neobjasnili a neuviedli ani dôvod masívneho úhynu rýb. Minister životného prostredia v nemeckej spolkovej krajine Brandenbursko Axel Vogel uviedol, že k rastu toxických rias prispeli viaceré faktory vrátane vysokej koncentrácie soli, nízkej hladiny vody a vysokých teplôt.



Predstaviteľ štátnej spoločnosti spravujúcej poľské vodné toky Krzysztof Woš informoval, že na Odre objavili 282 nelegálnych a nemonitorovaných lokalít, kde sa vypúšťajú odpadové vody, pričom polícia vyšetruje 57 z nich, píše agentúra DPA.



Približne 840 kilometrov dlhá rieka Odra pramení v Českej republike, jej tok potom vedie cez juhozápadné Poľsko a popri hranici s Nemeckom a napokon sa vlieva do Baltského mora.