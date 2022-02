V Poľsku pristáli americkí vojaci, ktorí posilnia východné krídlo NATO

Varšava 5. februára (TASR) - Do Poľska prileteli v sobotu americkí vojaci, ktorí v čase rastúceho napätia pri ukrajinsko-ruských hraniciach posilnia východné krídlo Severoatlantickej aliancie (NATO). TASR o tom informovala na základe správy agentúry PAP.



Neďaleko obce Jasionka na juhovýchode Poľska pristálo osem lietadiel s vojakmi, vojenskou výbavou a príslušenstvom. Poľské ministerstvo obrany očakáva, že do krajiny priletí celkovo 1700 príslušníkov ozbrojených síl z 82. výsadkovej divízie zo základne Fort Bragg v Severnej Karolíne, vysvetľuje PAP.



Zo strany USA ide o reakciu na kroky Ruska, ktoré pri hraniciach s Ukrajinou rozmiestnilo desaťtisíce svojich vojakov a od Západu žiada splnenie bezpečnostných záruk, píše PAP s tým, že v Poľsku sa momentálne nachádza zhruba 4500 amerických vojakov.



Americký prezident Joe Biden v stredu oficiálne odsúhlasil nasadenie ďalších takmer 3000 vojakov do Nemecka, Poľska a Rumunska. Americké ministerstvo obrany oznámilo, že táto misia sa uskutočňuje v rámci podpory krajín NATO vo východnej Európe. Do Nemecka prileteli prvé americké posily už v piatok.