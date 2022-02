V Poľsku pristáli ďalšie lietadlá s americkými vojakmi a technikou

Na archívnej snímke poľský prezident Andrzej Duda. Foto: TASR/AP

Rzeszów 6. februára (TASR) - Ďalšie, v poradí druhé, lietadlo s americkými vojakmi a vojenským vybavením pristálo v nedeľu večer na letisku Jasionka pri poľskom meste Rzeszów. Informovala o tom v nedeľu poľský spravodajský web tvn24.pl.Toto lietadlo typu Boeing C-17 Globemaster pristálo v Jasionke v nedeľu po 19.00 h.Predtým, krátko pred 14.00 h, pristálo na letisku v Podrzeszówe americké lietadlo Boeing C-17 Globemaster III, ktorým z leteckej základne Dover v štáte Delaware odletela do Poľska skupina vojakov 82. výsadkovej divízie.Poľský minister obrany Mariusz Blaszczak v prejave na letisku v Podrzeszówe uviedol, že títo americkí vojaci sú vojakom poľskej armády dobre známi.dodal.Oznámil vtedy, že ďalšie lietadlá s americkými vojakmiDodal, že vojaciBlaszczak v súvislosti s presunom amerických síl zdôraznil, žena hrozby, ktoré postihujú východné krídlo NATO. Dodal, že ide aj dôkaz, že k spojeneckým záväzkom sa pristupuje veľmi vážne.povedal šéf poľského ministerstva národnej obrany.Poznamenal, že, ktorá bola pripravená počas rokovaní, vrátane bilaterálnych.Vysvetlil, že mal príležitosť niekoľkokrát hovoriť s ministrom obrany USA Lloydom Austinom a absolvoval aj mnoho ďalších stretnutí - podobne ako aj prezident Andrzej Duda, najvyšší veliteľ poľských ozbrojených síl.zdôraznil Blaszczak.V sobotu ráno pristálo na letisku v Jasionke jedno malé lietadlo s americkými vojakmi z 82. výsadkovej divízie. Major Przemyslaw Lipczyňski z 18. mechanizovanej divízie poľskej armády v sobotu informoval, že lietadlom prileteli členovia prípravnej skupiny a časť velenia vojakov, ktorí budú dislokovaní v Poľsku.Agentúra Reuters priniesla správu, že americká armáda potvrdila, že do Poľska pricestoval veliteľ 82. výsadkovej divízie generál Christopher Donahue.Deň predtým - v piatok - pristálo na letisku v Jasionke osem amerických lietadiel, ktorými priletel tím poverený úlohou zabezpečiť logistickú podporu pre vojakov dislokovaných v Poľsku.Pentagón vo svojom vyhlásení z 2. februára oznámil dočasné zvýšenie počtu amerických vojakov v Európe s cieľom posilniť východné krídlo NATO z dôvodu koncentrácie ruských jednotiek na ukrajinskej hranici. Spresnil, že do Poľska pôjde 1700 vojakov, do Nemecka 300 a z Nemecka do Rumunska sa ich presunie asi tisícka.Web TVN24.pl pripomenul, že v USA bolo v posledných týždňoch do stavu vysokej pripravenosti na nasadenie v Európe uvedených 8500 vojakov.Západ obviňuje Rusko z prípravy možnej invázie na Ukrajinu, pri ktorej hraniciach Moskva sústredila údajne už viac ako 100.000 vojakov.Moskva plány na vpád na Ukrajinu popiera s tým, že si chce len zaistiť vlastnú bezpečnosť, a z agresívneho správania obviňuje - naopak - alianciu NATO.