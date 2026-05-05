V Poľsku rastie počet prípadov HIV
Odborníci to pripisujú najmä migrácii a zmenám v životnom štýle najmä v oblasti sexuálneho života.
Autor TASR
Varšava 5. mája (TASR) - V Poľsku rýchlo rastie počet ľudí infikovaných vírusom HIV, čo odborníci pripisujú najmä migrácii a zmenám v životnom štýle najmä v oblasti sexuálneho života. Upozorňujú preto na nízku mieru testovania medzi rizikovými skupinami, pričom moderná medicína umožňuje viesť s vírusom takmer plnohodnotný život. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa denníka Rzeczpospolita.
Počet evidovaných pacientov stúpol z 20.046 na začiatku dekády na 31.738 v minulom roku. Zvyšujú sa aj náklady na liečbu, ktoré vzrástli zo 436 miliónov zlotých (cca 102 miliónov eur) v roku 2020 na 728 miliónov zlotých v roku 2025. V roku 2025 zaznamenali 2755 nových prípadov, pričom výskyt ochorenia sa za päť rokov takmer strojnásobil.
Trend pokračuje aj v tomto roku, keď do konca apríla evidovali 791 nových prípadov oproti 734 v rovnakom období vlani. Skutočný počet infikovaných môže byť vyšší pre nízku mieru testovania a pretrvávajúcu stigmatizáciu.
Podľa konzultantky v odbore epidemiológie Iwony Paradowskej-Stankiewiczovej patrí východná Európa k regiónom s výrazne vyšším výskytom HIV, čo sa premieta aj do štatistík v Poľsku v súvislosti s migráciou z Ukrajiny. Pred začiatkom vojny tam žilo približne 245.000 ľudí s HIV, pričom nákaza vírusom je na Ukrajine podľa krakovských hygienikov päťnásobne častejšia než v Poľsku.
Odborníci zároveň poukazujú na zmenu spôsobov prenosu vírusu. V minulosti dominovalo šírenie cez injekčné užívanie drog, dnes to sú najmä sexuálne kontakty. Hoci pri troch štvrtinách prípadov nie je známa cesta prenosu, medzi tými identifikovanými dominuje podľa úradov prenos pri sexuálnych kontaktoch medzi mužmi, ktorý tvorí takmer 60 percent. Epidemiológ Artur Bialoszewski v tejto súvislosti upozornil, že najväčším rizikom nie je samotná diagnóza, ale to, že ľudia z rizikových skupín sa netestujú.
Problémom podľa odborníkov zostáva aj stigmatizácia nakazených, ktorá odrádza od testovania, ako aj neskorá diagnostika najmä u starších ľudí. Moderná liečba pritom umožňuje potlačiť vírus na takmer nezistiteľnú úroveň a viesť plnohodnotný život.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
