V Poľsku rastie podiel cudzincov na organizovanom zločine
V sledovanom období evidovali 265 cudzincov podozrivých z účasti na organizovanej kriminalite, čo predstavuje medziročný nárast o 44 percent.
Autor TASR
Varšava 25. marca (TASR) - Poľsko zaznamenalo výrazný nárast podielu cudzincov zapojených do organizovanej kriminality, pričom dominujú rusky hovoriace skupiny. Vyplýva to zo správy Centrálneho vyšetrovacieho policajného úradu (CBŠP) za rok 2025, ktorú analyzoval denník Rzeczpospolita. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
V sledovanom období evidovali 265 cudzincov podozrivých z účasti na organizovanej kriminalite, čo predstavuje medziročný nárast o 44 percent. Viac než 80 percent z nich tvorili osoby z rusofónneho prostredia, ktorých počet stúpol zo 149 na 216.
Polícia vlani rozbila 157 zločineckých skupín, z toho 131 domácich, 20 medzinárodných a šesť rusky hovoriacich. Počet medzinárodných aj rusky hovoriacich gangov medziročne vzrástol, zatiaľ čo počet domácich skupín klesol.
Najvýraznejší nárast zaznamenali podozriví z Bieloruska a Arménska. Počet Bielorusov stúpol z 12 na 45 osôb a Arménov z deväť na 23. Ukrajinci zostávajú najpočetnejšou skupinou so 111 podozrivými.
Podľa odborníkov ide o zmenu charakteru kriminality, pričom nové skupiny majú často skrytý a vysoko organizovaný charakter. Pôsobia najmä v ekonomickej trestnej činnosti, pašovaní, obchodovaní s ľuďmi či kybernetickej kriminalite a menej sa prejavujú pouličnými násilnými činmi.
CBŠP zároveň eviduje prítomnosť vysokopostavených kriminálnych autorít, ktoré riadia činnosť gangov a rozhodujú o rozdelení ziskov. Ich pôsobenie podľa odborníkov naznačuje posilňovanie zahraničných kriminálnych štruktúr v Poľsku.
Problémom zostáva nízky počet zadržaných lídrov. Bezpečnostní experti upozorňujú, že zatýkanie nižšie postavených členov bez zásahu proti vedeniu skupín nevedie k ich rozkladu, pričom mnohí lídri pôsobia zo zahraničia alebo sa úspešne skrývajú.
Odborníci preto vyzývajú na zmenu stratégie boja proti organizovanému zločinu a posilnenie operatívnych kapacít. Varujú, že bez systémových opatrení hrozí ďalšie zakorenenie nadnárodných kriminálnych sietí v Poľsku.
