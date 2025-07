V Poľsku rokujú o partnerstvách, ľudovci chcú vlastný návrh zákona

Varšava 24. júla (TASR) - Spolupredseda koaličnej Novej ľavice a podpredseda Sejmu Wlodzimierz Czarzasty oznámil, že budúci týždeň sa stretne s predsedom koaličnej Poľskej ľudovej strany (PSL) Wladyslawom Kosiniakom-Kamyszom, aby definitívne ukončili rokovania o registrovaných partnerstvách, ktoré ľudovci odmietajú s vlastným protinávrhom zákona o blízkej osobe. Podľa Czarzastého by mala byť táto otázka legislatívne uzavretá do konca roka. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.



Czarzasty vo štvrtok v rozhlasovej relácii TOK FM zdôraznil, že sa osobne zapojí do snahy urýchliť prijatie právnej úpravy o partnerstvách. Uviedol, že medzi ním a Kosiniakom-Kamyszom už prebehlo viacero vážnych rozhovorov a že obe strany sú pripravené na kompromis. PSL podľa neho prejavuje väčšiu toleranciu, zatiaľ čo Nová ľavica zmierňuje svoje postoje.



V júni do Sejmu predložili poslanecký návrh zákona o registrovaných partnerstvách, ktorý obsahuje zmeny vo viac ako 200 platných zákonoch. Navrhuje umožniť partnerom rovnakého aj odlišného pohlavia napríklad spoločné priezvisko, spoločné daňové priznanie, prístup k zdravotným informáciám, dedenie či právo na pochovanie partnera.



Počas verejných konzultácií a medzirezortného pripomienkovania bolo k návrhu podaných viac ako 6000 pripomienok. Proti návrhu sa postavila PSL, ktorá ešte vlani predložila vlastný návrh zákona o štatúte blízkej osoby. Poslankyňa Urszula Paslawská vtedy tvrdila, že ide o jediné reálne riešenie, ktoré by parlament mohol schváliť a prezident podpísať.



Podľa Paslawskej by tento štatút umožnil osobám žijúcim spolu napríklad spoločné daňové priznanie, dedenie či prístup k zdravotným informáciám, a mohol by sa týkať aj osôb, ktoré vedú spoločnú domácnosť bez toho, aby boli v partnerskom vzťahu.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)