V Poľsku rozšírili pôsobnosť vojenského loďstva v Baltskom mori
Autor TASR
Varšava 21. novembra (TASR) - Poslanci Sejmu v piatok schválili vládnu legislatívu rozširujúcu pôsobnosť vojenského loďstva a pohraničnej stráže pri zabezpečovaní bezpečnosti v Baltskom mori. Nový zákon umožní ozbrojeným zložkám zasiahnuť aj na medzinárodných vodách, najmä pri ochrane kritickej infraštruktúry vrátane plynovodu Baltic Pipe či vrtných platforiem. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Za zákon hlasovalo 263 poslancov, dvaja boli proti a 172 sa zdržalo, prevažne z klubu Právo a spravodlivosť (PiS). Pôvodná pozmeňujúca úprava PiS, týkajúca sa informovania prezidenta o použití zbraní, bola napriek predchádzajúcemu súhlasu vlády napokon stiahnutá. Diskusia v Sejme sa sústredila najmä na otázku, či by o vyslaní vojenských jednotiek na medzinárodné vody nemal ako veliteľ ozbrojených síl rozhodovať prezident, keďže doterajšie postupy sa na podobné situácie vzťahujú.
Ministerstvo obrany argumentovalo potrebou rýchlej reakcie na incidenty na mori a uviedlo, že nové ustanovenia majú zabezpečiť efektívne monitorovanie a ochranu Baltského mora. Zákon preto rozširuje podmienky pre použitie ozbrojených síl v zahraničí aj o operácie súvisiace s posilnením bezpečnosti Poľska a dopĺňa pravidlá pobytu vojska mimo územia štátu.
Norma zároveň upravuje zásady použitia ozbrojenia v poľskom vzdušnom priestore a posilňuje kompetencie loďstva pri kontrole cudzích plavidiel. Pohraničná stráž získa širšie právomoci v situáciách týkajúcich sa ochrany kritickej infraštruktúry.
