V Poľsku rozvírili diskusiu bilbordy o nízkej pôrodnosti

Varšava 10. augusta (TASR) - Obrovské bilbordy sa nedajú prehliadnuť: v obilnom poli pózujú dve blonďavé dievčatá v bielom. Titulok sa pýta: "Kde sú tieto deti?" a sprievodný piktogram zobrazuje klesajúcu štatistiku pôrodnosti. V krajine, kde sú rodina a reprodukčné práva trvalým zdrojom napätia, to vyvolalo diskusiu. TASR informuje na základe reportáže agentúry PAP.



Kampaň nadácie Kornice zobrazuje klesajúcu štatistiku pôrodnosti: priemerná poľská rodina mala v 50. rokoch minulého storočia päť detí, v 80. rokoch tri deti a teraz 1,5. Kritici kampane poukazujú na nesprávne údaje: podľa oficiálnej štatistiky poľské ženy mali v 50. rokoch v priemere menej ako štyri deti.



Súčasná pôrodnosť je však znepokojujúca. Poľsko je s 1,4 deťmi na ženu pod priemerom EÚ a pod hranicou čistej miery reprodukcie. "Naša kampaň nemá ideologický ani politický cieľ. Pozýva ľudí, aby sa zamysleli," uviedla nadácia Kornice. Nadáciu financuje Mateusz Klosek, bohatý podnikateľ s katolíckymi väzbami.



Nadácia Kornice už má za sebou viacero kontroverzných bilbordových kampaní, vrátane kampane proti potratom a rozvodom. Pre ženskú aktivistku Paulinu Zagorskú "je zrejmý fundamentalistický podtón bilbordov. Ich autori pripisujú klesajúcu pôrodnosť antikoncepcii a sú za tradičný model rodiny".



Podľa ľavicového europoslanca Roberta Biedroňa sa deti nerodia pre "nedostatok jaslí a škôlok... nedostatočné mzdy... a strach z tehotenstva po neľudských protipotratových zákonoch".



Štúdia výskumných spoločností SW Research a Garden of Words publikovaná v máji ukazuje, že polovica Poliek považuje svoju krajinu za nepriaznivú pre materstvo, najmä pre obmedzenia týkajúce sa potratov a ťažký prístup k lekárskej starostlivosti.



Podporiť pôrodnosť má populárny mesačný príspevok na dieťa s názvom 500+. Rodinná politika vlády má pomôcť mladým domácnostiam a zaručiť starostlivosť o deti v prvých rokoch života. Kritici však tvrdia, že prorodinné zásahy sú väčšinou navrhnuté tak, aby prospeli tradičnému modelu rodiny a povzbudili ženy, aby zostali doma.



Podľa Ireny Kotowskej, odborníčky na demografiu z Poľskej akadémie vied, sú tieto prorodinné zásahy prijaté pod vplyvom katolíckej cirkvi "neefektívne". Poľsko má v súčasnosti 38,2 milióna ľudí, prognóza Eurostatu očakáva do roku 2040 pokles o 2,3 milióna.