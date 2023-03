V Poľsku ruskí hackeri zaútočili na systém podávania daňových priznaní

Varšava 1. marca (TASR) - Poľská vláda v stredu vyhlásila, že za kybernetickým útokom na tamojší systém elektronického podávania daňových priznaní stoja ruskí hackeri. TASR správu prevzala z denníka The Guardian a agentúry Reuters.



"Je treba jasne povedať, že za včerajším (utorkovým) útokom stoja Rusi. Disponujeme informáciami, z ktorých jasne vyplýva, že to bol nepriateľ," povedal poľským médiám vládny tajomník pre digitalizáciu Janusz Cieszynski.



Ruské veľvyslanectvo vo Varšave na Cieszynského vyjadrenie bezprostredne nereagovalo.



Podľa tajomníka ruský kybernetický útok zablokoval prístup k webstránke na podávanie daňových priznaní, nespôsobil však nijaký únik dát. Informácie o poľských daňových poplatníkov by teda mali byť v bezpečí.



Agentúra Reuters pripomína, že podľa krajín Západu je ruská vláda celosvetovým "lídrom" v podnikaní hackerských útokov a vykonávaní kybernetickej špionáže zameranej voči iným krajinám. Moskva však tieto obvinenia dlhodobo odmieta.