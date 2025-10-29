< sekcia Zahraničie
V Poľsku sa budú opravovať motory do stíhačiek F-16 a F-15
Autor TASR
Varšava 29. októbra (TASR) - Poľské Vojenské letecké závody č. 2 (WZL-2) vo Varšave budú spolupracovať s americkou spoločnosťou GE Aerospace na servise, opravách a údržbe motorov používaných v stíhačkách F-16 a F-15. Vyplýva to z dohody, ktorú obe strany podpísali v stredu. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR, odvolávajúc sa na agentúru PAP.
Partnerstvo sa týka rozvoja kapacít pre technickú údržbu a opravy motorov F110-GE-129, ktoré poháňajú lietadlá F-16 aj nový model F-15EX vyrábaný spoločnosťou Boeing. Podľa Seana Keitha, riaditeľa programu F110 v GE Aerospace, umožní dohoda vykonávať až 90 percent servisných prác priamo v krajine používateľa, čím sa skráti doba odstávok a znížia náklady. „Dohoda s WZL-2 nám umožní identifikovať možnosti podpory Poľska pri údržbe motorov F110 a posilniť miestne odborné kapacity,“ uviedol Keith.
V rámci spolupráce obidve spoločnosti pripravia analýzu požiadaviek potrebných na realizáciu medzistupňovej a továrenskej údržby vrátane potrieb v oblasti náradia, mechanického spracovania, školení a modernizácie testovacích zariadení.
GE Aerospace a Boeing zároveň ponúkajú Poľsku, ktoré plánuje posilniť svoje letectvo dvoma novými eskadrami viacúčelových stíhačiek, dodávku lietadiel F-15EX. Poľské ministerstvo obrany zatiaľ nerozhodlo, či uprednostní tento typ pred ďalšími strojmi F-35A alebo európskym modelom Eurofighter Typhoon.
