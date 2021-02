V Poľsku súdia historikov skúmajúcich podiel Poliakov na holokauste

Varšava 2. februára (TASR) - Poľský historik a historička, ktorí čelia obvineniam z ohovárania v súvislosti s výskumom správania Poliakov počas druhej svetovej vojny, by sa verdikt varšavského súdu mali dozvedieť 9. februára. Ako napísala v utorok agentúra AP, výsledok tohto prípadu zrejme predurčí osud nezávislého výskumu o holokauste za vlády konzervatívnej nacionalistickej strany Právo a spravodlivosť (PiS).



Proces s Barbarou Engelkingovou z Poľského centra pre výskum holokaustu vo Varšave a profesorom dejín na univerzite v kanadskej Ottawe Janom Grabowskim je prvým veľkým testom legislatívy prijatej v roku 2018, podľa ktorej je nezákonné obviniť poľský národ zo zločinov spáchaných nacistickým Nemeckom. Predmetný zákon spôsobil vážne diplomatické spory s Izraelom.



Proces sa sústreďuje na dvojzväzkovú historickú publikáciu v poľštine v rozsahu 1600 strán s názvom "Noc bez konca: Osud židov vo vybraných okresoch okupovaného Poľska", ktorej spoluzostavovateľmi sú Grabowski a Engelkingová. O niekoľko mesiacov sa očakáva i skrátené anglické vydanie tejto knihy.



Od roku 2015, keď sa poľská strana PiS dostala k moci, sa usiluje odrádzať od vyšetrovania zločinov Poliakov počas nemeckej okupácie. PiS sa snaží skôr poukazovať na poľské hrdinstvo a utrpenie počas vojny, poznamenáva AP. Cieľom je podporovať pocit národnej hrdosti. Kritici však zdôrazňujú, že vláda opomína skutočnosť, že niektorí Poliaci sa tiež podieľali na masovom vyvražďovaní židov.



Podľa obvinenej dvojice historikov ide o pokus ich osobne zdiskreditovať a o snahu odradiť i ďalších odborníkov, aby sa venovali skúmaniu a hľadaniu pravdy o vyhladzovaní židov v Poľsku. "Toto je prípad poľského štátu proti slobodnému výskumu," povedal Grabowski v pondelok pre AP.



Izraelské múzeum holokaustu Jad vašem v Jeruzaleme uviedlo, že tieto právne kroky voči poľským historikom predstavujú "vážny útok na slobodný a otvorený výskum". Tento proces odsúdili aj viaceré ďalšie inštitúcie vrátane Nadácie na pripomínanie si šoa so sídlom v Paríži, ktorá ho nazvala "honom na čarodejnice" a "zhubné zasahovanie do samotného jadra výskumu".