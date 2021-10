PROTEST VO VARŠAVE: Ľudia sú proti vytláčaniu ilegálnych migrantov

Demonštranti sa zišli na proteste na znak solidarity s migrantmi, ktorí boli odsunutí na poľskú hranicu s Bieloruskom, 17. októbra 2021. Foto: TASR/AP

Varšava 17. októbra (TASR) - Tisíce ľudí demonštrovali v nedeľu vo Varšave proti praktikám používaných na poľsko-bieloruskej hranici, ktoré spočívajú vo vytláčaní ilegálnych migrantov na územie druhého štátu. Podobné menšie zhromaždenia sa konali aj v iných poľských mestách, dodali miestne médiá.Ako informovala agentúra AFP, demonštranti kráčali centrom Varšavy a v rukách mali transparenty s nápismi "Zastavte mučenie na hranici" a "Nikto nie je ilegál".O prechod z Bieloruska na územie krajín na východnej hranici Európskej únie - Poľska, Lotyšska a Litvy - sa v posledných mesiacoch pokúšajú tisíce migrantov, väčšinou z Blízkeho východu, ale aj z Ázie či Afriky.Na základe ich svedectiev aktivistické skupiny, ktoré sa týmto cudzincom snažia pomáhať, podozrievajú poľské úrady, že migrantov vracajú cez hranice do Bieloruska.Niektorí demonštranti vo Varšave upozorňovali, že v takýchto prípadoch mnohým migrantom hrozí smrť. Od leta doteraz na východnej hranici EÚ zomrelo sedem ľudí - viacerí na podchladenie.Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a Medzinárodná organizácia pre migráciu už v septembri uviedli, že boli "šokovaní a zdesení" smrťou migrantov na východnej hranici EÚ s Bieloruskom.upozornili obe organizácie.Skupiny aktivistov kritizujú Poľsko aj za vyhlásenie a ďalšie predĺženie núdzového stavu na hraniciach, zablokovanie pomoci migrantom a znemožnenie prístupu do pohraničnej oblasti nerezidentom - vrátane novinárov.Medzičasom poľský parlament vo štvrtok zmenil zákon tak, aby bolo vytláčanie ilegálnych migrantov legálne a poľské úrady mohli zamietnuť žiadosti o azyl podané ľuďmi, ktorí do krajiny vstúpili nelegálne.Predstaviteľka UNHCR v Poľsku Christine Goyerová vo vyhlásení uviedla, že nový zákonNový zákon musí ešte schváliť poľský prezident Andrzej Duda, pripomenula vo štvrtok agentúra AP.Krátko po vypuknutí migračnej krízy na východnej hranici EÚ Brusel obvinil Bielorusko z úmyselného organizovania a podnecovania pokusov ilegálnych migrantov o prekročenie hranice do EÚ. Podľa Bruselu ide o odplatu režimu Západom neuznávaného prezidenta Alexandra Lukašenka za sankcie uvalené Úniou v reakcii na represie Minska voči bieloruskej opozícii.Od augusta poľská pohraničná stráž zabránila viac ako 10.000 pokusom o nelegálne prekročenie poľských hraníc z Bieloruska. Približne 1500 migrantov pritom zadržali a umiestnili do centier pre utečencov.