V Poľsku sa moci ujala zrekonštruovaná vláda

Varšava 6. októbra (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda v utorok oficiálne uviedol do úradu viacerých členov reorganizovaného vládneho kabinetu. Bol medzi nimi aj predseda poľskej vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyňski, ktorý sa stal vicepremiérom, informovala agentúra AP.



Ceremónia, na ktorej skladali noví členovia vlády prísahu, sa konala pod holým nebom - v záhrade prezidentského paláca. Pôvodne bola plánovaná už na pondelok, odložili ju po tom, ako mal nastupujúci minister školstva Przemyslaw Czarnek pozitívny test na nový koronavírus. Czarnek sa na utorňajšej ceremónii nezúčastnil a do úradu bude uvedený až neskôr.



Reorganizáciou vlády sa počet ministerstiev znížil z 20 na aktuálnych 14. Politickí lídri tento krok označili za snahu o efektívnejšiu vládu, ktorá bude rýchlejšie prijímať potrebné rozhodnutia. Kabinet má pred sebou ešte tri roky vládnutia.



Kaczyňski (71) už dlhé roky nezastával nijakú vládnu ani ústavnú funkciu, bol iba poslancom Sejmu (dolnej komory parlamentu). Ako šéf strany PiS si však udržiaval rozhodujúci politický vplyv a bol považovaný za najvplyvnejšieho politika v krajine.



Vo funkcii vicepremiéra bude mať teraz na starosti dohľad nad činnosťou dôležitých ministerstiev obrany, spravodlivosti a vnútra.



Podľa analytikov bude však jeho hlavnou úlohou zmierňovať napätie medzi poľským premiérom Mateuszom Morawieckým a ministrom spravodlivosti Zbigniewom Ziobrom, lídrom koaličnej strany Solidárne Poľsko (SP). Ich spory totiž nedávno viedli takmer až k pádu vládnucej koalície, ktorá je pri moci od roku 2015.



Do vlády sa vrátil aj Jaroslaw Gowin, líder koaličnej strany Dohoda, ktorý z ministerského postu odišiel pred pár mesiacmi pre nesúhlas s konaním prezidentských volieb. Gowin bude teraz vicepremiérom a tiež ministrom rozvoja, práce a technológií, informuje agentúra PAP.



Vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS) 26. septembra uzavrela novú koaličnú dohodu so svojimi dvoma menšími partnermi - stranami Solidárne Poľsko a Dohoda. Ukončili tak spor v koalícii, počas ktorého viacerí vysokopostavení vládni predstavitelia pripustili možnosť vytvorenia menšinového kabinetu či predčasné voľby.